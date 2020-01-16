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  4. Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Vodafone’un 2008’den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem başlıyor.

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

Vodafone’un 2008’den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem başlıyor. Bu yıl yaklaşık 90 gencin Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacağı programa başvurular Mart ayı ortasına kadar sürecek.
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları, vodafone.com.tr üzerinden başladı. Başvurular, Mart ortasına kadar sürecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre programla bu yıl yaklaşık 90 genç Vodafone Türkiye’nin teknoloji, bireysel ve kurumsal iş birimleri, finans, hukuk, insan kaynakları ve müşteri operasyonları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Çalışanlarının yüzde 68’ini Y kuşağının oluşturduğu şirket, Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar yaklaşık 450 kişiyi bünyesine kattı.
Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönemini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram şunları söyledi:
“Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Discover Genç Yetenek Programı, yüksek potansiyele sahip gençlerin Vodafone’a kazandırılarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyor. Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye Ailesi’ne dahil ediyoruz ve onlara DevOps, UX, Big Data, IoT, İş Zekası gibi rollerde geleceğin mesleklerini bugünden yaşatıyoruz. Bu programla, bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijitalleşmenin liderleri olabilecek genç yetenekleri keşfediyoruz. Gençleri, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.”
Özel bir kariyer programı
Discover Genç Yetenek Programı, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Program kapsamında, şirket bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Ayrıca ilk sene farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak, hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de şirketi yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyorlar.
Genç yetenekler ayrıca, Vodafone Türkiye’nin ‘Agile’ (Çevik) çalışma yaklaşımı doğrultusunda farklı fonksiyonlardan bir araya gelen kişilerin oluşturduğu, uçtan uca sorumluluğa sahip olarak otonom şekilde çalışan ve ‘squad’ adı verilen ekiplere dahil olabiliyor.

Discover Genç Yetenek Programı’na başvurular başladı

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