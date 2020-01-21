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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Alibaba Grubu ve Mahindra Grubu başkanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başlayan Davos Zirve'sine katılan Bakan Çavuşoğlu, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans ve Mahindra Grubu Başkanı Anand Mahindra ile ayrı ayrı görüştü.

İkili görüşmeler basına kapalı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alibaba Grubu ve Mahindra Grubu başkanlarıyla Türkiye'de yatırım planlarını görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davos, WEF,

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