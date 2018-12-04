Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

AK Parti milletvekillerinin yasa teklifine göre, diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunlarının yanı sıra çalışma ekonomisi bölümü mezunları da girebilecek. Böylece bu bölümden mezun olanlara yeni iş fırsatı doğmuş olacak.

Dışişleri meslek memurları için yüksek lisans mezunlarında 37 olan yaş sınırı, lisans mezunlarındaki gibi 35’e çekilecek. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu için lisans mezunlarında 30, yüksek lisansta 32 olan yaş sınırı ise 35’te eşitlenecek.

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARINA KIDEM VE DİL TAZMİNATI

Başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını kazanan konsolosluk ve ihtisas memurlarının bu statülerde geçirdikleri sürenin yarısı meslek memurluğu statüsündeki dördüncü, üçüncü ve ikinci unvan gruplarında geçirilmiş sayılacak. Bu şekilde geçirilmiş sayılan süre dört yıldan fazla olamayacak. Halen başkatip unvanını kazanmış konsolosluk ve ihtisas memurları için ise bu süre 6 yıla kadar çıkabilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda halen meslek memurlarına dil tazminatı ödenebiliyor. Yapılacak değişiklik ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (A) seviyesinde puan almaları durumunda dil tazminatı ödenecek.