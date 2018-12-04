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Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekillerince geçen hafta cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulan 71 maddelik yasa teklifinde, Dışişleri Bakanlığı personelini ilgilendiren çok önemli düzenlemelere de yer verildi. Az gelişmiş veya riskli ülkelerde görev yapan Dışişleri personeline yapılan teşvik ödemeleri artırılırken, Türk uyruklu sözleşmeli personele yeni mali haklar sağlanıyor. Konsolosluk ve ihtisas memurları dil tazminatı alabilecek.

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

AK Parti milletvekillerinin yasa teklifine göre, diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunlarının yanı sıra çalışma ekonomisi bölümü mezunları da girebilecek. Böylece bu bölümden mezun olanlara yeni iş fırsatı doğmuş olacak.

Dışişleri meslek memurları için yüksek lisans mezunlarında 37 olan yaş sınırı, lisans mezunlarındaki gibi 35’e çekilecek. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu için lisans mezunlarında 30, yüksek lisansta 32 olan yaş sınırı ise 35’te eşitlenecek.

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARINA KIDEM VE DİL TAZMİNATI

Başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını kazanan konsolosluk ve ihtisas memurlarının bu statülerde geçirdikleri sürenin yarısı meslek memurluğu statüsündeki dördüncü, üçüncü ve ikinci unvan gruplarında geçirilmiş sayılacak. Bu şekilde geçirilmiş sayılan süre dört yıldan fazla olamayacak. Halen başkatip unvanını kazanmış konsolosluk ve ihtisas memurları için ise bu süre 6 yıla kadar çıkabilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda halen meslek memurlarına dil tazminatı ödenebiliyor. Yapılacak değişiklik ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (A) seviyesinde puan almaları durumunda dil tazminatı ödenecek.

DOKTOR RAPORU İSTENECEK

Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının bakanlığa alınabilmeleri için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden “Her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine” dair rapor getirmeleri istenecek. Bakanlık, hukuk müşavirleri ve danışmanların bakanlığa alınmasında ise gerek duyduğunda rapor isteyebilecek. Böylece Dışişleri personeli, atandıkları görevden sağlık gerekçesiyle kaçınamayacaklar. Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurları yurt dışında sürekli görevlendirilebilecekler.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI

Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatında görev yapan meslek memurlarına yapılan aile yardımının kapsamı genişletiliyor. Yurt dışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personel de aile yardımı hakkından yararlanabilecek. Aile yardımı ödeneğinin hesaplanmasında, görev yapılan ülke için belirlenen yurt dışı sözleşmeli sekreter pozisyonu tavan ücreti esas alınacak. Aile yardımı ödeneği, görev yapılan ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı aylığı üzerinden eş için yüzde 5, her bir çocuk için yüzde 2.5 olarak uygulanıyor.

ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİM YARDIMI ARTIRILIYOR

Yurt dışında görev yapan Dışişleri personelinin çocuklarına yapılan eğitim yardımları da yeniden düzenleniyor. Eğitim yardımı, lisans öğrenimi gören çocuklar için yıllık masrafın yüzde 25’inden 30’una çıkartılacak. İlk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için yapılan eğitim yardımı ise yıllık masrafın yüzde 50’si olarak uygulanmaya devam edecek.

Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı aylığının ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için yüzde 10'unu, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 5'ini aşamıyor. Teklif ile söz konusu oranlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenlerde yüzde 15, üniversite öğrenimi görenlerde yüzde 10’a çıkartılacak.

MAHRUMİYET TEŞVİKİ ARTIRILIYOR

Dışişleri Bakanlığı’nın savaş ve iş çatışma olan birçok ülkede görev yapan personeline yönelik teşvik ödenekleri de artırılıyor. Ülkeler altı kategoriye ayrılmış bulunuyor. Son üç kategorideki ülkelerde görev yapanlara, yurt dışı aylığının yüzde 15’i oranında yapılmakta olan teşvik ödeneği, yüzde 19’a çıkartılacak.

Savaş, iç karışıklık, doğal afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden olağanüstü durumlarda memurlara sağlanan tazminat hakkı, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve tıbbi komplikasyonlar için de tanınacak. Memurlara sağlanan bu haktan Türk uyruklu sözleşmeli personel de yararlanacak. Olağanüstü durumlar nedeniyle Türkiye’ye dönmesi veya başka bir ülkeye geçmesi gereken memurlara tanınan 3 aya kadar yurt dışı maaşı ödenmesi hakkı, yurt dışında görev yapan tüm personele tanınacak.

KAYNAK: HABERTÜRK

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Anahtar Kelimeler:
memur Dışişleri personeli

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