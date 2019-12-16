FİNANS

DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Çerkezoğlu, Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye'nin önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini söyledi.

Asgari ücretin memleket meselesi olduğunu anlatan Çerkezoğlu, hem iktidarın hem de işverenin asgari ücretin yükseltilmemesi için çeşitli bahaneler ürettiğini ileri sürdü.

Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin önümüzdeki yıla ilişkin milli gelir beklentilerinin hesaba katıldığı büyümeden payımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz.

"BUNUN MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLÜYORUZ"

Bu çerçevede baktığımızda da 2020 yılı içerisinde krize karşı işçi sınıfını, emekçileri koruyacak bir ücret olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun mücadelesini örgütlüyoruz."

Açıklama sonrası asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğinin yazıldığı bildiriler vatandaşa dağıtıldı.

Çerkezoğlu, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada da asgari ücretin, enflasyon ve döviz kuru karşısında bütün kayıplarının giderildiği, büyümeden ve milli gelir artışından payını alan gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini vurguladı.

2020 asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ asgari ücretin en az 2 bin 578 TL, TİSK ise en fazla 2 bin 262 TL olması gerektiğini savundular.


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Okuyucu Yorumları 122 yorum
işsizlik %40 lara rahat varır 3.200 asgari ücret olursa
İnsanların rahat bir nefes alabilmeleri için EN AZ 4.500 TL asgari ücretin olması gerekiyor..
@ravenhart düz 10.000 yapın :))) bırakın yorum yapmayı kendi zamları jet hızıyla geçiyo görüş görüş nedir bu 200 tl koyacaklar üste boşa yormayın beyninizi bit biti ısırmaz kalın giyinin doğalgazı kısın işinize bakın koyun sürüsü
@ravenhart 2.750 TL. ORTA YOLDUR EN AZINDAN..
İŞÇİ KAZANIRSA PATRON KAZANIR TÜRKİYE KAZANIR HERKEZ KAZANIR !!! EN BÜYÜK TÜKETİMİ KİM YAPIYOR HESAP ORTADA !
kriz seni etkilemez kriz aslında hiç bir ensesi kalini etkilemez , yaşından anlaşıldığı kadarıyla sen dede biraz ensesi kalinlik var
milletvekili maaşları Öğretmen maaşını geçmediği zaman ve bunu kabul eden gerçek VATAN SEVER milletvekilleri gelir ülkenin meclisine onun dışında gerisi boş dur bu ülkede
@dufreyn_13 DOĞRU SÖYLÜYORSUN GERİSİ HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR
ewetr çok iyii soylemişş 3.200 net olmalıı helall olsun
ALLAH İM İYİ Kİ VARSİN İYİ Kİ MAHKEME İ KUBRA VAR..
@mustafa_1972_egjpi sen öyle zannet :D Keşke Olsa Ama :D
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