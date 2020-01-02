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  4. Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

İstanbul, 2 Ocak (DHA)

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