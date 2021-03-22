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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 19:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme ile personellerin sosyal haklarına yüzde 200’e, aldıkları maaşlara da yüzde 47’ye yakın zam yapıldı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ’’Yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş ve hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işveren temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

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"DİYARBAKIR MÜBAREK VE MANEVİYATI YÜKSEK BİR ŞEHİRDİR"

Toplu iş sözleşmesinin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde çalışan 3 bin 272 işçiyi ilgilendiren imza töreni için toplandıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, ’’Diyarbakır kadim bir şehirdir. Diyarbakır mübarek bir şehir, peygamberler, sahabeler, maneviyatı yüksek bir şehir. Allah’a hamdolsun ki böyle güzel bir şehre ve bu güzel şehrin güzel insanlarına hep birlikte bize hizmet etme fırsatı verildi’’ diye konuştu.

"BELEDİYECİLİK ŞEREFLİ VE KEYİFLİ BİR İŞTİR"

Belediyeciliğin keyifli olduğu kadar şerefli bir iş olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, ’’Belediyeciliğin en çok sevdiğim şeyi gerek insana hizmet ederseniz ve siz Diyarbakırlısınız, bu şehirlisiniz, aynı zamanda kendinize, kendi ailenize hizmet ediyorsunuz. Onun için belediyecilik şerefli bir iştir, belediyecilik keyifli bir iştir bana göre. Toplu iş sözleşmesi dediğinizde bir sosyal haklar kısmı var, bir de yevmiye ücret kısmı var. Sendikalar her zaman sosyal hakları normal yevmiye kısmı kadar önemser ve önemlidir gerçekten. İşte biz bu toplu iş sözleşmesinde sosyal hakları da ciddi anlamda düzelttik ve yevmiyelere enflasyon +1 puan vererek yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan arkadaşımıza yüzde 47 zam yaptık. Helalühoş olsun ve hayırlı uğurlu olsun. Keşke imkanımız olsaydı da daha çok olsaydı, işçi kardeşlerimize, çalışma arkadaşlarımıza daha çok ücret verebilseydik” şeklinde konuştu.

DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, toplu iş sözleşmesinin işçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini temsilen Vali Münir Karaloğlu ile işçileri temsilen DİSK-Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı son buldu. (İHA)

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