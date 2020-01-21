Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2019 yılında istihdama katkısından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye teşekkür belgesi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2019 yılı değerlendirme toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda yapıldı.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu tarafından il genelinde istihdama en çok katkı sağlayan 5 şirkete teşekkür belgesi verildi.

Geçen yıl Diyarbakır'da istihdama katkısından dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazanan şirketlerden biri de Dicle Elektrik Dağıtım AŞ oldu. Teşekkür belgesini şirketi temsilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel aldı.

Karagüzel, şirketin bölge genelinde 6 ilde 7 bin 200 çalışanı olduğunu ve bu yıl sadece Diyarbakır'da çalışan sayısını 2 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

