Dizel otomobiller için devrim gibi yenilik

Avrupa, binek araçlara uyguladığı ortalama 168 miligram NOx sınırını 2020’de 120 miligrama çekecek. Dizellerin sonu geliyor gibi görünse de, Bosch ve Delphi’nin geliştirdiği teknolojilerle yeni nesil dizel motorlar şimdiden 13 miligram değerine indirildi. Doksanlı yılların başında Avrupa pazarında yüzde 15 civarında olan dizel motor kullanımı, teknolojinin de yardımıyla yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Artık motorlar eskisi kadar gürültülü ve sarsıntılı değildi. Üstüne Avrupa Birliği benzine uygulanan vergiyi yükseltince dizel kullanımı 2000'lerin sonlarında yüzde 70’lere kadar çıktı. Üretici ve tüketici tarafında her şey normal seyrinde ilerliyordu ki; ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) dizel motorlu araçların fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıkladı. Rapor yer alan 'kasıt' iddiası ve 18 milyar dolarlık ceza günlerce dünya manşetlerinde kaldı. Dev Alman şirketinin CEO'su Martin Winterkorn'u istifaya götüren olaylar zinciri sadece firmanın değil, dizel motorlarının da akıbetini etkileyecek boyuttaydı.

DELPHİ’DEN DİZEL DEVRİMİ Dünyanın önde gelen otomotiv ekipmanları üreticilerine emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri sunan Delphi Technologies, dizel motor arenasında çığır açacak yeni teknolojisini gün yüzüne çıkardı. SCR (Seçici Katalist İndirgeme) adını alan teknoloji, dizel motorlarda performans artışı sağlarken, zararlı nitrojen oksit (Nox) emisyonları suya ve zararsız nitrojene dönüştürülerek ortadan kaldırılıyor ve CO₂ emisyonları da daha düşük seviyelere geliyor. Bu teknoloji gerçek sürüş şartlarında yapılan testlerde NOx emisyonlarını yüzde 80’e kadar azaltırken şirket, 2020 yılına kadar her sene 11 milyondan fazla SCR sistemi satılacağını öngörüyor. Bosch: Dizelin geleceği var… Alman otomotiv devi Bosch’un CEO'su Dr. Volkmar Denner ise şirket tarihine geçen son konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Geliştirdiğimiz yeni teknoloji, dizelin sonunun geldiğine dair iddialara son noktayı koyuyor. Gerçek sürüş testlerimizde Avrupa’da 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan limitlerin bile altına indik. Kara yolu trafiğinin sebep olduğu karbondioksit (CO₂) emisyonlarının daha şeffaf şartlarda ölçülmesi çağrısında bulunuyoruz…

13 mg NOx salımı Avrupa’da yeni binek otomobillerin ortalama 168 miligramdan fazla NOx yaymaması gerekiyor, 2020’de bu limit 120 miligrama düşürülecek. Bosch’un geliştirdiği sistemle donatılan araçlar ise bugün 13 miligram NOx kadar az bir miktarda emisyona neden oluyor. Bu rakam 2020 yılında yürürlüğe girecek limitin yaklaşık onda birine denk geliyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Yasağın en fazla konuşulduğu Almanya’da bile markalar dizel yatırımlarını sürdürüyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde hızla yayılmaya devam eden dizel kullanımının Türkiye’de de uzun bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura: Evet gelecekte hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli motorlar hayatımızda olacak ve bizde buna göre planlar alıyoruz. Mesela ilk yüzde 100 elektrikli modelimizi 2019 yılında yollara çıkarmayı hedefliyoruz ve Türkiye’deki altyapı uygun olursa bu yeni elektrikli aracımızı Türkiye’de satışa sunmaya hazırız. Tüm bunlara rağmen yeni dizel motorumuzu Honda’nın 2025 vizyonu çerçevesinde geliştirdik ve dünyanın birçok ülkesinde yoğun talep gören Civic modelimiz, geliştirdiğimiz bu yeni dizel motoru kullanmaya başladı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker: Ürün gamımızda dizel, yeni nesil benzinli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar bulunan bir marka olarak, yatırımlarımız daha çok çevreci otomobillerden yana. Dizel motorların yeni standartları karşılaması için geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretim maliyetleri önemli bir konu, bu çerçeveden bakacak olursak üç dört sene içerisinde üretilecek çevreci ve düşük emisyonlu dizel motorların fiyat konusunda hibritlere yaklaştığını unutmamak gerek. Kısaca özetlersek, kısa ve orta vadede büyük segment ve ticari araçlarda dizel kullanımının devam edeceğine inanıyoruz. Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın: Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve tüm alternatifler için yatırımlarımız devam ediyor. Dizel konusu gündemin en sıcak konusu. Bizim önemli konu başlıklarından birisi de çevrecilik. Ürün gamımızda yer alan ve SCR teknolojisi kullandığımız 1,6 BlueHdi motorumuz sınıfının en çevreci motoru. Peugeot olarak yeni normlara bugünden hazırız. Dizelin Türkiye'deki talebi hâlâ çok yüksek ve Avrupa'da yaşanan trendin aksine dizel güçlü konumunu hâlen koruyor.