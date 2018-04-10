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Diziyi kaçırmamak için rapor aldı, işinden oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmamak amacıyla sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, tazminat alamdan işten çıkarıldı.

Diziyi kaçırmamak için rapor aldı, işinden oldu

Çalıştığı işyerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin yeni bölümünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Açılan alacak davasında savunma yapan davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkemenin davayı reddetmesiyle sarsılan işçi, kararı temyiz etti.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, sık sık rapor aldığı tespit edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu, ancak son aldığı raporda hafta tatili gününün değiştirilmemesi halinde izlemek istediği diziyi izleyemeyecek olması nedeni ile rapor alacağını beyan ettiğini ve ertesi gün rapor aldığını söylemiştir. İşçinin rapor almadan önce sağlıklı olduğunu bu davranışının iyi niyet kurallarına ve işverene sadakat borcuna aykırı bir davranış olması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği buna karşılık davacının izin günü değiştirilmez ise 'şaka' amaçlı sevdiği diziyi izlemek için rapor alabileceğini belirttiği anlaşılmaktadır. Davacının aldığı feshe sebebiyet veren sağlık raporunun aksi ispatlanamadığından işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmamaktadır. Ancak davacının 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu, sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığı açıktır. Davacının bu eylemi, iş akışını olumsuz etkilediğinden fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
işçi işten çıkarılma tazminat Dizi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hem Suçlu hem güçlü hemde tazminat.
gerçekten bu nedenle izin almışsa ....doğru yapmışlar... adam aynı zamanda da aptal.... diziler filimler bunlar hayal ürünü... bunu bile ayıramıyorsa işide yok bu adamın...
BU DOĞRUYSA GİTSİN DİZİ OYUNCULARINDAN TAZMİNATINI İSTESİN... MİLLETE PARA KAZANDIRACAĞIM DİYE İŞİNDEN OLDU...
Kardeşim işin ekmeğin mi daha önemli dizi mi? Git şimdi o seyrettiğini dizinin oyuncuları veya yönetmeni sana ekmek versin.
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