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DMO'nun ana statüsü yeniden belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

DMO'nun ana statüsü yeniden belirlendi

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünün ana statüsünde düzenlemeye gidildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DMO'nun hukuki statüsünü, faaliyet alanını, görevlerini, organlarını, teşkilat yapısını, bağlı ortaklık, işletme, iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkilerini, tasfiye, denetim ve mali hususlar ile diğer hususlarını düzenlemek amacıyla hazırlanan ana statüye göre, Ofisin sermayesi 130 milyon 581 bin 584 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu sermaye Cumhurbaşkanınca değiştirilebilecek.

Ofis, kamu yararına çalışan derneklerle bunların iştirakleri, vergi muafiyeti tanınan vakıflarla bunların iştirakleri, vakıf yükseköğretim kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu bankalarının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek. Ofisin amaç ve faaliyet konuları Cumhurbaşkanınca düzenlenebilecek.

DMO, yurt içinde üretimi bulunmayan veya sınırlı bulunan orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı ürünlerde yerli üretimin geliştirilmesi amacıyla alım garantisi verebilecek.

Yönetim kurulu genel müdür tarafından toplantıya çağrılacak. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılacak. Söz konusu toplantıya elektronik ortamda da katılım sağlanabilecek.

DMO'nun genel müdür yardımcıları sayısında Cumhurbaşkanınca değişim yapılabilecek.

Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, DMO'nun payını temsil etmek üzere atanmış bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamayacak. Bağlı ortaklık, DMO Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket edecek.

Yıllık genel yatırım ve finansman programı takvim yılı başından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanınca karara bağlanacak. DMO ve bağlı ortaklıklarının, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programları ile işletme bütçesinin birer örneği Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştaya ve ilgili bakanlıklara gönderilecek.

DMO, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlayacak ve takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderecek.

Söz konusu ana statüye aykırı olmayan mevcut yönetmelikler, yönergeler, sirküler ve genelgeler usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Malzeme Ofisi DMO resmi gazete

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