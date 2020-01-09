Doğa tutkunlarını yönelik etkinlikler İstMarina AVM’de

İSTANBUL (AA) - İstMarina AVM, "Doğa Sana Geliyor" temalı outdoor hobi günlerinde doğaseverlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, doğadan kopamayanları; aktivite okulları, Influencer'lar ve outdoor markalarıyla bir araya getirecek olan fuar, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İki gün boyunca 14.00 -16.30 saatlerinde verilecek olan "Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi"nin ardından Doğada Yaşam Okulu tarafından bir yarışma düzenlenecek.

AVM'nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı Oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp, tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler; çekilişle 1 adet BUFF ve 1 kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu'nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.

Ayrıca Outdoor fuarında 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan çadır kurma yarışmasında, kamp tutkunlarının kuracağı çadırlar arasından seçilen en iyi çadırın sahibi, Kamperest ürünleriyle ödüllendirilecek.

Öte yandan Mekik Motors, Kutup Ayısı, Deridede, Kamperest , Electro Wind , Outdoor Saatler , Melenci Rafting , Atlas Girişimcilik, Yayla Bakliyat, Efe Outdoor, Vaneda, Orcamp, Fenomen Air Sports, Crawler, Tırmanış Duvarı, Gufo Cafe gibi markaların kampanyalı satışlarının gerçekleşeceği etkinliklerde, katılımcılar uygun fiyata alışveriş deneyimi de yaşayacak.