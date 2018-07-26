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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Avrupa'ya ihtiyaç edilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Halk arasında "Frenk yemişi" veya "Kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incirin hasadına başlandı. İçerdiği zengin vitaminle ilgi çeken ve kasası 55 liradan satılan dikenli incir, yöre halkı için gelir kapısı oldu.Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer: "Rusya’dan sonra Avrupa’ya da ihraç edeceğiz."

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Avrupa'ya ihtiyaç edilecek

MERSİN’İN Tarsus ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve dikenleri nedeniyle toplanması zahmetli olan dikenli incirin hasadı başladı.

Halk arasında "Frenk yemişi" veya "Kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incir, Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede bulunan 36 köyde doğada kendiliğinden yetişiyor. İçerdiği zengin vitamin ile ilgi çeken dikenli incir, yöre halkı için de gelir kapısı oldu.

Sıcak mevsimde ve bir cins kaktüsün meyvesi olarak kayaların arasında tamamen organik olarak yetişen dikenli incir, herhangi bir ilaç veya gübreye gerek duymadan doğada kendiliğinden yetişiyor.

Üretim alanlarının bu yıl arttığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer yaptığı açıklamada, ilçenin 36 köyünde yetiştirilen dikenli incirin rekoltesinin her yıl arttığını belirtti.

Üreticilerin yüksek rekolte ve bu ürüne olan ilginin her geçen gün artması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ali Ergezer, “Bölgemizde dikenli incir hasadı başlamıştır. 2017 yılında Rusya’ya ihraç etmiştik. Bu yıl ihracatın çok daha fazla artacağını görmekteyiz. Ülkemizin içinde dikenli inciri artık herkes biliyor. Hedefimiz Avrupa’ya açılarak, dikenli incirimizi her pazara sunabilmektir. Avrupa’ya göndermek için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Dikenli incirin bir şifa ürünü olduğunu ve çok kıymetli olduğunu tanıtarak hem Türkiye’ye hem de Avrupa'ya ürünümüzü pazarlamanın mücadelesini veriyoruz. Dikenli incir en fazla bizim bölgemizde yetişmektedir ve rekolte ortalama 5 bin tonun üzerindedir. Biz bunun bin tonunu dış piyasaya gönderip 4 bin tonunu da iç piyasada pazarlamak hedefindeyiz” dedi. İHA

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