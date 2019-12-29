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  4. Doğal gaz dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı gerçekleştirildi

Doğal gaz dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı gerçekleştirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Doğal gaz dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından, doğal gaz dağıtım sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirilerek Palmet Gaz Grup AŞ'ye 150 milyon liralık uzun vadeli kaynak sağlandığı bildirildi.

TSKB'den yapılan açıklamada, söz konusu işlemin doğal gaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektöründe ise ikinci sukuk ihracı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ihraçla Palmet Gaz Grup AŞ'ye sermaye piyasaları üzerinden 150 milyon liralık uzun vadeli kaynak sağlandığı belirtildi.

Palmet Gaz Grup AŞ'nin, finansmanı, doğal gaz altyapı yatırımları için kullanacağı bildirilen açıklamada, doğal gaz yatırımı gerçekleştirilen yeni bölgelerde kömür kullanımı azaltılarak karbon salımının düşürülmesine de önemli katkı sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB'nin Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, ilk olarak 100 milyon lira kaynak sağlama hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.

Aksoy, yoğun talep gelmesi sayesinde ihraç tutarının 150 milyon liraya ulaştığını belirterek, "TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında sukuk ihraçları yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz dağıtım Palmet enerji sukuk ihracı TSKB

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