Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor.

Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, öncelikle doğal gaz tesisatının sertifikalı bir firma tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Kayapınar, "Tesisatı uygun şekilde yapılan ortam, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakikada ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve petek bağlantılarında sorun olduğu düşünülmeli ve yetkili firmaya kontrol ettirilmelidir." dedi.

Kayapınar, kombi filtrelerinin zamanla tıkanabildiği, baca veya filtrelerde oluşan tıkanıklığın daha fazla doğal gaz tüketimine neden olduğu uyarısında bulundu.

Kış mevsiminden önce kombilerin yetkili servislere kontrol ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kayapınar, "Oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı. Tüketicilerin alacağı küçük ama etkili önlemlerle doğal gaz kullanımında yüzde 20 tasarruf mümkün." dedi.



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