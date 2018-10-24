Doğalgaz aboneliğinde bağlantı malzemesi için ücret ödemeyin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kısa süre önce doğalgazda milyonlarca aboneyi ilgilendiren sayaç montajıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Abonenin, doğalgaz sayaç bağlantı malzemesi ve montaj bedelini, dağıtım şirketi yerine iç tesisatı yapan firmaya ödemesi kararlaştırıldı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bu karar sonrasında piyasada fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Bazı iç tesisat firmalarının, bu işlemler için abonelerden “fahiş” bedeller talep ettiği yönünde şikayetler gündeme geldi. Firmaların, abonelerden 100 TL dolayında para istedikleri öğrenildi.

ABONELER BU PARAYI ÖDEMELİ Mİ?

Bu soruyu, şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan yanıtladı. Arslan, sayaç bağlantısı ve montaj işleminin iç tesisatın bir parçası olduğunu söyledi. Abonelerin bağlantı malzemesi için bir bedel ödemeyeceğini, bağlantı malzemelerine ilişkin bedelin iç tesisat dönüşüm maliyetinin içinde tanımlandığını vurguladı.

Arslan, EPDK’nın bu düzenlemeyi, bağlantı malzemelerine ilişkin maliyetleri netleştirmek, hem şehiriçi gaz dağıtım hem de iç tesisatçıya mükerrer ödemeyi önlemek amacıyla yaptığını belirtti, söz konusu bedelin iç tesisat dönüşüm maliyeti içinde yer aldığına özellikle dikkat çekti ve aboneleri uyanık olmaları konusunda uyardı.

