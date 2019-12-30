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  4. Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), TSKB, Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin doğalgaz altyapı yatırımlarının finansmanında kullanması amacıyla 150 milyon lira tutarında Kira Sertifikası (Sukuk) ihracına aracılık etti.

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), TSKB, Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin doğalgaz altyapı yatırımlarının finansmanında kullanması amacıyla 150 milyon lira tutarında Kira Sertifikası (Sukuk) ihracına aracılık etti.
Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde de ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer yaratılması hedefleniyor. Böylece, yeni hat iletilen yerlerde kömür kullanımı azaltılarak, karbon salımının düşürülmesine de önemli katkı sağlanmış olacak.
TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında Kira Sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

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