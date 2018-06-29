Doğalgaz fiyatlarına yüzde 20 zam sinyali! 1 Temmuz'da doğalgaza zam mı geliyor?

Son aylarda petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye'nin doğalgaz ithalat fiyatları da yükseliyor. Buna kurlarda yaşanan artış da eklendiğinde, yurt içinde Türk Lirası olarak belirlenen doğalgaz satış tarifelerine yönelik zam beklentisine yol açmıştı.

1 TEMMUZ'DA DOĞALGAZ ZAMMI YAŞANABİLİR

Enerji Günlüğü'nden Mehmet Kara'nın haberine göre doğalgaz piyasasında BOTAŞ'ın 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere doğalgaz tarifelerine zam yapacağına yönelik beklentiyi doğrulayan bir gelişme yaşandı. BOTAŞ, dengeleme gazı fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 20'lik bir artış yapıldığını duyurdu. Piyasa aktörleri bu artışı, 1 Temmuz 2018 tarihinde doğalgaz tarifelerine yaklaşık aynı oranda (veya en az 50 TL) zam yapılacağının işareti olarak değerlendiriyor.

DENGELEME GAZI PİYASASI NEDİR?

Türkiye'de BOTAŞ doğalgazı dolar ile ithal ederken, konut-ısınma, sanayi ve elektrik üretimi amaçlı kullanım olmak üzere üç farklı grupta satış tarifesini TL cinsinden belirliyor. Sanayi (proses) ve elektrik üretimi amaçlı fiyatlar kendi içinde tüketim miktarlarına göre alt gruplara da ayrılıyor.