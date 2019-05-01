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Doğalgaz tesisatçılığı iş umudu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Hakkari'de aralarında kadınların da olduğu birçok kişi, kenti doğalgaza kavuşturacak projenin hayata geçirilmesinin ardından açılan kursa katılarak doğalgaz kaynakçılığı ve iç tesisat eğitimi alıyor.

Doğalgaz tesisatçılığı iş umudu oldu

Kentin doğalgaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonrası boru hattı çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen çok sayıda ekiple yürütüldü.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde iki yıl önce başlatılan 203 kilometrelik hat, yoğun çalışmalar sonucu tamamlanırken, boru hattı kontrolü ve test aşamasına zorlu hava koşulları nedeniyle bir süre ara verildi.

Bu işlemlerinin tamamlanmasının ardından kent merkezinde yapılacak boru döşeme ve iç tesisatçılık işinde çalışmak isteyen gençlere yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi'nde doğalgaz kaynakçılığı ve iç tesisat kursu açıldı.

Kursa katılan, aralarında kadınların da bulunduğu birçok kişiye usta öğreticiler tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Burada meslek edinen kursiyerler, şehir merkezinde başlaması beklenen boru döşeme ve iç tesisat kurma işlerinde görev almak istiyor.

"182 ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİK"

Merkezin müdürü Abdullah Karataş, AA muhabirine, söz konusu çalışmaların istihdama katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Doğalgaz çalışmalarının duyulmasının ardından kentteki gençlerin bu işte çalışabilmesi için atölye açmaya karar verdiklerini anlatan Karataş, "Bununla ilgili gerekli makine ve tesisatı aldık. Gençler yoğun ilgi gösteriyor kursa. Şu ana kadar 182 öğrenciyi mezun ettik. Kursları haftanın beş günü sabah ve öğlen olmak üzere günde iki defa veriyoruz. Ayrıca hafta sonu da kursumuz var." dedi.

Bu kursta öğrencilerin doğalgaz kaynakçılığı işini öğrendiklerini belirten Karataş, "Öğrenciler tam donanımlı şekilde buradan mezun olacaklar. Kursiyerlere önce teorik eğitim, sonra da yoğunlaştırılmış şekilde 2 ay uygulamalı eğitim veriyoruz. Öğrenciler malzeme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Gerekli donanım var burada." ifadesini kullandı.

Usta öğretici Ömer Ağacanoğlu ise bu proje ile merkezde özelikle kaynakçı ihtiyacını karşılamak istediklerini dile getirdi.

Kursa gelen vatandaşların meslek öğrenerek kazanç elde etme imkanı yakaladıklarını vurgulayan Ağacanoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız doğalgaz çalışmalarında Hakkari'ye dışarıdan elemanların gelmemesi. Kendi işimizi kendimiz yapmak amacıyla burada kursiyer yetiştiriyoruz. Kursiyerlerimizin doğalgaz firmaları tarafından işe alınıp çalıştırılmaları bizim en büyük umudumuz. Şu ana kadar yetiştirdiğimiz kursiyerlere dış tesisat yani kaynak işini gösterdik. İç tesisat eğitimini de veriyoruz. Şu an sırada 300'ün üzerinde kursa gelmek isteyen öğrenci var. Kurslarımızda bayan öğrencilerimiz de var. İki bayan sertifika aldı. Üç bayan da kursa devam ediyor."

Kursiyerlerden Zübeyir Tekçe de yaklaşık iki haftadır kursta eğitim gördüğünü belirterek, "Hakkari'ye doğalgaz geliyor. Biz de kursta kaynak eğitimi alıyoruz. Eğitimler çok güzel geçiyor. Çalışmalarda yer almak istiyoruz. Kurstan gayet memnunuz." dedi.

Sıtkiye Çiftçi ise meslek öğrenmek için kursa geldiğini anlatarak, "Biz de bu işte çalışmak istiyoruz. Üç bayan beraber geliyoruz kursa." diye konuştu.

AA

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Hakkari doğalgaz tesisatçı

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