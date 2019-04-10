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Doğalgazda Türkiye Rusya'dan indirim talep etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Botaş'ın sattığı doğalgazda maliyeti karşılamak için zam ihtiyacı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü günübirlik Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde doğalgazda fiyat indirimi talebini gündeme getirdi.

Doğalgazda Türkiye Rusya'dan indirim talep etti

Reuters'a bilgi veren yetkililer, Rusya'dan Türkiye'ye satılan doğalgazda yüzde 10'dan az olmayacak şekilde indirim gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "İndirim talebi Erdoğan'ın dünkü ziyareti sırasında gündeme geldi. Rusya bu indirim talebini değerlendirecek. Bir indirim olması mümkün ve bu yüzde 10'dan aşağı olmayabilir" şekilde konuştu.

Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, dün gazetecilerin Türkiye'nin doğalgaz fiyatında indirim talep edip etmediği sorusuna cevap vermemişti.

Rusya halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye geçen yıl tedarik ettiği 50 milyar metreküp doğalgazın yüzde 47'sini Rusya'dan aldı.

Bir başka yetkili de, BOTAŞ'ın fiyatları ciddi şekilde sübvanse ettiğini ve uzun zamandır zararına satış gerçekleştirdiğini belirterek, "Geçen yıl doğalgaza zam yapıldı ve bu sanayi tarafı başta olmak üzere ciddi etki gösterdi. Şu anda BOTAŞ'ın gaz alış ve satış fiyatlarının denk gelmesi için yüzde 60'ın üzerinde bir fiyat artışı gerekiyor. Elbette böyle bir artış makul değil" dedi.

Yetkili, Rusya'dan sağlanabilecek bir fiyat indiriminin BOTAŞ'ın elini rahatlatabileceğini ve zam ihtiyacını azaltabileceğini vurguladı.

Doğalgazı uzun vadeli kontratlarla döviz karşılığı alan Türkiye, hem uluslararası fiyatların artması hem de TL'nin değer kaybının etkisiyle Temmuz ayından itibaren bir dizi fiyat ayarlaması yaptı. Sanayinin kullandığı gazın fiyatı yüzde 50'ye yakın artarken, meskenlere yapılan fiyat artışı daha düşük oldu. Elektrik santralleri ise daha yüksek fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğalgaz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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