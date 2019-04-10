Doğalgazda Türkiye Rusya'dan indirim talep etti

Reuters'a bilgi veren yetkililer, Rusya'dan Türkiye'ye satılan doğalgazda yüzde 10'dan az olmayacak şekilde indirim gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "İndirim talebi Erdoğan'ın dünkü ziyareti sırasında gündeme geldi. Rusya bu indirim talebini değerlendirecek. Bir indirim olması mümkün ve bu yüzde 10'dan aşağı olmayabilir" şekilde konuştu.

Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, dün gazetecilerin Türkiye'nin doğalgaz fiyatında indirim talep edip etmediği sorusuna cevap vermemişti.

Rusya halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye geçen yıl tedarik ettiği 50 milyar metreküp doğalgazın yüzde 47'sini Rusya'dan aldı.

Bir başka yetkili de, BOTAŞ'ın fiyatları ciddi şekilde sübvanse ettiğini ve uzun zamandır zararına satış gerçekleştirdiğini belirterek, "Geçen yıl doğalgaza zam yapıldı ve bu sanayi tarafı başta olmak üzere ciddi etki gösterdi. Şu anda BOTAŞ'ın gaz alış ve satış fiyatlarının denk gelmesi için yüzde 60'ın üzerinde bir fiyat artışı gerekiyor. Elbette böyle bir artış makul değil" dedi.