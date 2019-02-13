Doğalgazdan elektrik üretilen üniversitede 450 bin TL’lik tasarruf

Kamu üniversiteleri arasında ilk kez hayata geçirdiği trijenerasyon sistemi sayesinde doğalgazdan elektrik enerjisi üretimine başlayan Hitit Üniversitesi, 3 yılda 450 bin liralık tasarruf sağladı. Sistem sayesinde üniversite hem Meslek Yüksekokulu kampüsünün ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretirken hem de atık gazla de ısıtma ve soğutma ihtiyacını da sistemden karşılıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, enerji verimliliğinde örnek bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Meslek Yüksek Okulu kampüsünde hayata geçirilen trijenerasyon sistemi sayesinde 450 bin TL tasarruf sağlandığını açıkladı.

2016 rakamlarıyla yatırım maliyeti 1 milyon TL olduğu göz önüne alındığında, sistemin ihale aşamasında kurulum maliyetini yaklaşık 5 yılda amorti edeceğinin hesaplandığını anlatan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bugüne kadar üretilen enerji miktarı dikkate alındığında bu hedefe daha az sürede ulaşılacaktır. Trijenerasyon sistemleri hem tasarruf sağlamakta hem de temiz enerji üretimi ile çevre dostu olarak çalışmaktadır. Kuzey Kampüs'te 1. etapta kurulan 1,2 MW’lık tesisin de devreye alınması ile yıllık ortalama 700 bin ile 900 bin TL arasında tasarruf yapılması hedeflenmektedir” dedi.