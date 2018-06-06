FİNANS

Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi.

Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi

Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

OY BİRLİĞİYLE DEĞİŞTİ

Açıklamada, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. (AA)

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacakTürkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak
Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğan Gazetecilik Demirören Gazetecilik

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak

Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak

Türkiye'nin 'bor stratejisi' açıklanacak

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Borsada sert düşüş!

Borsada sert düşüş!

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Patrona 'pinti' dedi tazminatsız kapıya konuldu

Patrona 'pinti' dedi tazminatsız kapıya konuldu

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.