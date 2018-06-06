Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.
OY BİRLİĞİYLE DEĞİŞTİ
Açıklamada, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. (AA)
Doğan Gazetecilik'in unvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi
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