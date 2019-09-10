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Doğan Holding bankacılığa geri mi dönüyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Doğan Holding, 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönüyor. Bloomberg News'in haberi sonrası Doğan Holding'den resmi bir açıklama geldi ve bankacılık için 'baktığımız sektörlerden biri' ifadesi kullanıldı.

Doğan Holding bankacılığa geri mi dönüyor?

Dışbank'ı 2005 yılında Fortis Bank'a satarak bankacılık sektöründen çıkan Aydın Doğan'ın, tekrar bankacılık sektörüne gireceği konuşuluyor.

Bloomberg'in internet sitesinde yer alan haberde Aydın Doğan'ın, satın alma ya da lisans başvurusu yoluyla yatırım bankacılığına girmeyi planladığı aktarıldı. Aynı haberde Doğan Holding'in, önümüzdeki 12 ay içinde konuya ilişkin adım atabileceğini kaydetti.

DOĞAN HOLDİNG'DAN AÇIKLAMA

Bu haber sonrası Doğan Holding'den bugün bir açıklama geldi.

Doğan Holding'in konuya ilişkin KAP açıklaması şöyle:

"Bir internet haber sitesinde (www.bloomberg.com), Şirketimiz'in mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda bir haber yer almıştır.

Söz konusu haberde bahsi geçen "yatırım bankacılığı" da doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

MEDYA SEKTÖRÜNDEN DE ÇIKMIŞTI

Doğan Holding, geçtiğimiz yıl aralarında Hürriyet, Kanal D, Cnn TÜRK gibi markaların bulunduğu medya sektöründeki şirketlerini Demirören Holding'e satmıştı. Doğan Holding şu anda enerji, gayrimenkul ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Doğan Holding 1994 yılında Dışbank'ı satın almış, 11 yıl sonra Fortis Bank'a satmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğan holding Bankacılık Sektörü

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