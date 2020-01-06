FİNANS
  4. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon 125 bin 358 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon 125 bin 358 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. İhracatta bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında yaşanan yüzde 20 oranındaki rekor artışla birlikte bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2019 yılında Türkiye genelinden gerçekleşen 180,4 Milyar ABD doları ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 2 oranında artış yaşanmasına rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşen ihracatta rekor seviyede yüzde 20 oranında artış yaşandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2019 yılında gerçekleşen ihracatta; 853 milyon 143 bin 187 dolar tutarı ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırada, 170 milyon 984 bin 472 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada ve 159 milyon 474 bin 519 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2019 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin ve Fransa oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatta rekor düzeyde yüzde 132 oranında büyük bir artış yaşandı. İtalya’ya yapılan ihracatın tamamına yakını fındık ürünlerinden oluştu.

"İhracatımızda rekor sayılabilecek düzeyde bir artış gerçekleşti"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren il konumunda olan Trabzon ihracatında bölge ihracat artışı üzerinde ve yüzde 21 oranındaki yüksek oranlı artış gerçekleşerek Trabzon ihracatı yeniden 1 milyar dolar seviyesi üzerinde çıkarak 1 milyar 160 milyon 535 bin 793 dolar tutarına ulaştığını söyledi. Kalyoncu, “Bu performansı ile Trabzon ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 16. il sıralamasına yükselmiş ve ülkemizden 1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren iller arasında yer almıştır. Bölge illerimizden Rize ili ihracatımızda yüzde 13 oranında ve Gümüşhane ilimiz ihracatında ise madencilik ürünleri ihracatında yaşanan artışa bağlı olarak rekor düzeyde yüzde 45 oranında artış yaşanmıştır. Artvin ili ihracatımızda ise komşu ülkelere yapılan ihracattaki düşüşe bağlı olarak yüzde 7 oranında düşüş yaşanmıştır. 2019 yılında küresel düzeyde uluslararası ticaretin yoğun bir şekilde ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri baskısı altında olmasına ve yurt dışı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen bölge ihracatçılarımızın cefakarca yaptıkları çalışmalarla ihracatımızda rekor sayılabilecek düzeyde bir artış sağlama başarısı göstermesi takdire şayandır. Bölge ihracatçılarımızın 2019 yılı ihracatımızda gösterdikleri bu başarıdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Temennimiz aynı başarının 2020 yılında ve sonraki yıllarda daha da yüksek oranlı artışlarla yaşanmasıdır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
e-ticaretteyeni dönem! 'Daha güvenli alışveriş'e-ticaretteyeni dönem! 'Daha güvenli alışveriş'
Gram altın 300 lirayı aştıGram altın 300 lirayı aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisam: Dört kişilik ailenin günlük gıda harcaması 72.58 lira

Bisam: Dört kişilik ailenin günlük gıda harcaması 72.58 lira

e-ticaretteyeni dönem! 'Daha güvenli alışveriş'

e-ticaretteyeni dönem! 'Daha güvenli alışveriş'

Gram altın 300 lirayı aştı

Gram altın 300 lirayı aştı

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Altın 1 ayda 30 lira arttı! Fiyatlardaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.