Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında rekor artış

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılında 1 milyar 428 milyon 125 bin 358 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. İhracatta bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında yaşanan yüzde 20 oranındaki rekor artışla birlikte bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolar seviyesinden 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2019 yılında Türkiye genelinden gerçekleşen 180,4 Milyar ABD doları ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 2 oranında artış yaşanmasına rağmen, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşen ihracatta rekor seviyede yüzde 20 oranında artış yaşandı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den 2019 yılında gerçekleşen ihracatta; 853 milyon 143 bin 187 dolar tutarı ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırada, 170 milyon 984 bin 472 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada ve 159 milyon 474 bin 519 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2019 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin ve Fransa oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatta rekor düzeyde yüzde 132 oranında büyük bir artış yaşandı. İtalya’ya yapılan ihracatın tamamına yakını fındık ürünlerinden oluştu.