Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 16 firmadaki 19 üründe taklit ve tağşiş var

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında bitki, çay ve kahve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin yer aldığı 16 firmaya ait 19 ürünü kamuoyuna açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıklandı. Yayınlanan raporda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 19 üründe taklit ve tağşiş in olduğu tespit edildi.

Bölgedeki Artvin ve Gümüşhane illerinde üretilen ürünlerde herhangi bir taklit ve tağşişe rastlanılmazken, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde bitki, çay ve kahve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş rastlanıldı. 19 firmaya ait 16 ürün ise şu şekilde açıklandı: