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  4. Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, doğası, yöresel zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için toplam 20 milyon liralık destek paketi hazırladı - Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin faydalanabileceği destekler için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nden 27 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için 20 milyon liralık destek paketi oluşturulurken, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin 27 Mart'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS) başvuru yapabileceği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), yeni dönem mali destek programları için başvuruları almaya başladı.

DOKA, bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklere sahip çıkmak ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanacak projelere toplam 20 milyon lira verecek. Bu çerçevede, 3 mali program kapsamında 750 bin liraya kadar destek sağlanacak.

- Turizme 500 bin liraya kadar destek

Destekler kapsamında 10 milyon lira bütçeli Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı ile 50 bin liradan 500 bin liraya kadar destek sunulacak.

Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın bütçesi 5 milyon lira olarak belirlenirken, bu programdan faydalanmak isteyenlerin projelerine 20 bin liradan 400 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2'nci Etap programlarına 5 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu programlara başvuranlar, projeleri için 250 bin liradan 750 bin liraya kadar destek alabilecek.

- Son gün 27 Mart

3 mali destek programı için hazırlanacak projelere, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’daki valilikler, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitülerin yanı sıra kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve kooperatifler başvurabilecek.

Programlara ayrıca, il özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile köy muhtarlıkları, köylere hizmet götürme birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler de başvuruda bulunabilecek.

Proje başvuruları 27 Mart'a kadar KAYS üzerinden alınacak. İstekliler, "http://www.doka.org.tr/destekler\_Acik-TR.html" web adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

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destek paketi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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