FİNANS
  4. Doğu Karadeniz'den ihracatta yüzde 20 artış

Doğu Karadeniz'den ihracatta yüzde 20 artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Yüzde 20 oranındaki rekor artışla bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolardan 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır"

Doğu Karadeniz'e bağlı Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2019'da yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018'de toplamda 1 milyar 194 milyon 990 bin 390 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, 2019'daki ihracat rakamlarıyla ilgili olarak da "Yüzde 20 oranındaki rekor artışla bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolardan 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

İllere göre dağılımda, Trabzon'dan 1 milyar 160 milyon 535 bin 793, Rize'den 167 milyon 400 bin 413, Gümüşhane'den 50 milyon 866 bin 965 ve Artvin'den 49 milyon 322 bin 187 dolarlık ihracat yapıldığını bildiren Kalyoncu ayrıca, söz konusu dönemdeki ihracatın 853 milyon 143 bin 187 dolarının fındık ve mamulleri, 170 milyon 984 bin 472 dolarının yaş meyve ve sebze, 159 milyon 474 bin 519 dolarının madencilik ürünleri, kalanının ise diğer ürünlerden oluştuğuna işaret etti.

- "İtalya'ya ihracatta yüzde 132'lik artış"

Geçen yıl 128 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine değinen Kalyoncu, başı İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin ve Fransa'nın çektiğini vurguladı.

İtalya'ya ihracatta 2018'e göre yüzde 132'lik "rekor artış" yaşandığını belirten Kalyoncu, bu ülkeye ihracatın tamamına yakınının fındık ürünlerinden oluştuğunu aktardı.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracatta yeniden 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Bu performansıyla Trabzon, ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 16'ıncı il sıralamasına yükselmiştir. Rize ihracatımızda yüzde 13, Gümüşhane'de ise madencilik ürünleri ihracatındaki artışa bağlı yüzde 45'lik artış yaşanmıştır. Artvin ihracatımızda komşu ülkelere yapılan ihracattaki düşüşe bağlı olarak yüzde 7 düşüş yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yurt dışı pazarlarındaki daralmaya rağmen Doğu Karadeniz'de "rekor sayılabilecek düzeyde artışın önemli başarı olduğunu" vurgulayan Kalyoncu, bölge ihracatçılarının aynı başarısının 2020 ve sonraki yıllarda da yaşanmasını temenni etti.

Kalyoncu, bu başarının gerçekleştirilmesinde ihracat ve ihracatçılara büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye gerilediMB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi
’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu Doğu Karadeniz ihracat Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.