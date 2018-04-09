Doğuş Holding'ten yeni satış haberi! D.Ream hisselerinin yüzde 20'sini Temasek'e devretti

Konuya yakın iki kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Singapur devlet fonu Temasek, Doğuş Restaurant Entertainment and Management’tan (D.Ream) hisse devraldı.

Bir kaynağa göre şirketin yüzde 20’si 1,2 milyar dolar değerleme üzerinden yaklaşık 240 milyon dolara satıldı.

Temasek’in sözcüsü Paul Ewing-Chow satışı doğrularken oran ve tutar konusunda yorum yapmadı.

Doğuş Grubu'nun, İzmir’de Üçkuyular’da inşaatı süren AVM'nin hisselerini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan ayrıldığı da belirtilmişti.