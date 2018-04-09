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Doğuş Holding'ten yeni satış haberi! D.Ream hisselerinin yüzde 20'sini Temasek'e devretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Doğuş Holding'ten bir satış haberi daha geldi! Banka borçlarını yapılandırma haberleri ile gündemde olan ve son olarak İzmir İstinye Park'taki hisselerini ortajı Orjin Grup'a devreden Doğuş Holding, Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.Ream) hisselerinden yüzde 20'sini Singapur devlet fonu Temasek'e sattı.

Doğuş Holding'ten yeni satış haberi! D.Ream hisselerinin yüzde 20'sini Temasek'e devretti

Konuya yakın iki kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Singapur devlet fonu Temasek, Doğuş Restaurant Entertainment and Management’tan (D.Ream) hisse devraldı.

Bir kaynağa göre şirketin yüzde 20’si 1,2 milyar dolar değerleme üzerinden yaklaşık 240 milyon dolara satıldı.

Temasek’in sözcüsü Paul Ewing-Chow satışı doğrularken oran ve tutar konusunda yorum yapmadı.

Doğuş Grubu'nun, İzmir’de Üçkuyular’da inşaatı süren AVM'nin hisselerini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan ayrıldığı da belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş Grubu satış D.Ream
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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