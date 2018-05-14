Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira

Altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, beraberinde ‘sahtekarlar’ da türedi. Sosyal medyayı kullanan altın fırsatçıları, buralarda açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara, sadece Darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyorlar. Alıcısı oldukça çok olan altınlar, 40, 50 ve 60 liradan satılıyor.

Gerçekte, gram altının fiyatı 182 TL, çeyrek altın 300 TL, Cumhuriyet altını da 1218 TL civarında seyrediyor.

Sık sık değişiyor



Darphane yetkilileri, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını üzerinde bulunan mührün sadece Darphane tarafından basılabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bu altınların üretimi sadece Darphane tarafından yapılabiliyor ve piyasaya sunuluyor.

Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılabilen değişik boyut ve ağırlıkları olan 22 ayar altın bir para. Meskûk (sikke) ve ziynet olmak üzere iki türü var. Meskûk altına halk arasında Ata Altını da deniyor. Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi dünyanın en gelişmiş darphaneleri arasına girdi.