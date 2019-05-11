Dolar 6 TL'nin altına indi

Dün gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi. İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le eylülden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez Bankası, dolar/TL’deki yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaparken; kurun likit Asya piyasasında bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu iddia edildi.





