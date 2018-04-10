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Dolar - Euro ne kadar oldu? Dolar ve eurodan yeni rekorlar! İşte güncel döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

Dolar ile euro yeni rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Dolar güne 4,0670 TL ile başlarken Euro ise 5,0280 lira ile açıldı. Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında rekorunu 4,0792'ye taşırken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 4,0670'ten alıcı buluyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,0045, sterlin/TL de yüzde 0,14 düşüşle 5,7486'dan işlem görüyordu. Peki dolar ile euro şu an ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

Dolar - Euro ne kadar oldu? Dolar ve eurodan yeni rekorlar! İşte güncel döviz kurları

Dolar ile euro artmaya ve yeni rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Dolar dün gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanırken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4,2 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 90,3 seviyesine yükselirken, bugün 90'ın altına geriledi. Dünkü gelişmelere paralel 4,0757 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 4,0720'den tamamlamıştı. Dün avro/TL 5,0281, sterlin/TL de 5,7667 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında rekorunu 4,0792'ye taşırken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 4,0670'ten alıcı buluyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,0045, sterlin/TL de yüzde 0,14 düşüşle 5,7486'dan işlem görüyordu. Peki dolar ile euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

10 NİSAN 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 4,0986 TL / Dolar satış: 4,1016 TL

Euro alış: 5.0656 TL / Euro satış: 5.0664 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.7896 TL / Satış: 5.8186 TL

Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankacılar bugün gerçekleşecek Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracına gelecek talebin yakından izleneceğini belirtiyorlar. Öte yandan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapması bekleniyor.

Hazine bugün mart ayı başından düne getirisi 150 baz puana yakın yükselen ve 8 Mart 2028 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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