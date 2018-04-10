Dolar - Euro ne kadar oldu? Dolar ve eurodan yeni rekorlar! İşte güncel döviz kurları

Dolar ile euro artmaya ve yeni rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Dolar dün gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanırken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4,2 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 90,3 seviyesine yükselirken, bugün 90'ın altına geriledi. Dünkü gelişmelere paralel 4,0757 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 4,0720'den tamamlamıştı. Dün avro/TL 5,0281, sterlin/TL de 5,7667 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında rekorunu 4,0792'ye taşırken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,13 azalarak 4,0670'ten alıcı buluyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,0045, sterlin/TL de yüzde 0,14 düşüşle 5,7486'dan işlem görüyordu. Peki dolar ile euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

10 NİSAN 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 4,0986 TL / Dolar satış: 4,1016 TL

Euro alış: 5.0656 TL / Euro satış: 5.0664 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.7896 TL / Satış: 5.8186 TL

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