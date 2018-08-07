FİNANS

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Dün gece dolar ve euro art arda rekor kırdı. Kritik rakamları gören dolar için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" açıklamasını yaptı.

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Dövizdeki görülen tarihi rekorlar sonrası AK Parti'den açıklama geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır." dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz." dedi.

Yılmaz, "Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız." diye konuştu.

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandıDolar ve euroda yükseliş hız kazandı

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Ak Parti dolar döviz açıklama

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
DIŞ GÜÇLER HER YOLU DENEDİLER HÜKÜMETİ DEVİRMEK İÇİN. PARTİ KAPATMADAN TUTUNUZ, GEZİ OLAYLARINA KADAR,17-25 ARALIKTAN TUTUNUZ 367 KRİZİNE KADAR.15 TEMMUZDAN TUTUNUZ HER TÜRLÜ ALEVERE DALEREYE KADAR. ŞİMDİDE SON KOZLARI FİNANSLA OYNAMAK VAR ELLERİNDE. DEVLETİNİ SEVEN TÜM VATANDAŞLAR HEMEN DOLARINI EURO SUNU KAFAALRINA ÇARPMALI BUNLARIN. GİZLİ SAVAŞ AYNEN DEVAM EDİYOR TÜRKİYEY DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN......
@ozaydin65 DOLAR BOZARAK ONLARA PARALARINI İADE ETTİĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN ????? HALK DOLAR BOZSUN Kİ MERKEZ BANKASINDA DOLAR REZERVİ ÇOĞALSIN DİYE SANA BOZ DİYORLAR. MERKEZ BANKASINDA NE KADAR ÇOK DOLAR EURO REZERVİ VARSA OKADAR GÜÇLÜSÜN DEMEKTİR :)))
Çok sağolasın, çok yardımcı oldun.. bakana bakarmısın diycem ama değmez
eeeyyy dolar lobisi eyyy dış güçler eeyyy feto eyyyy avrupa eyyyy eyyyy eyyyy başka gene eyyyyy
Aynen inekler de uçuyor zaten
ne durulması 10 tl yi bulacak
Dalgalanma diyor zübük. Ama bizimle dalga geçiyor. Durmadan dikine dikine çıkan dalga mı olur bre densiz. Hala halkı kandırmakla meşguller. Yalanın dibine vura vura ağızlarından doğru söz çıkmaz oldu.. Ekonomiden de bir halt anlamadıkları ortada hala" izah edilemeyecek dalgalanma" diyor. Damada hazine , maliye, tüm akça işleri bağlandı .. Ne olmasını bekliyordunuz. Aşacakmış.. Dolar 3,90 den beri aşacaksınız. Şimdi kaç.. Şu an 5,30 . Har vurup harman savurduk sattık savdık mirası yedik, saraya para yetiştiremedik demiyor da..
hangi çocuğu kandırmaya çalışyorsunuz,eknmik verilerle açıklanmayacak durum nedir o zaman sizin orada işiniz nedir.maliyeye mliye kökenli ekonomiden iyi anlayan ekonomi geçmişi olan getirilmelidir.eş dost değil
Bi halt yapamazsınız artık geçti sattınız bitirdiniz heyet gidiyo abd ye ne yalakalık yapacaksınız bakalım
Oooh içime su serpildi.Dalgalanmalar ergeç duracakmış!!!! Yani işimiz allah kaldı. Herhangi bir tedbir yada önlem yok. Resmen beklemedeyiz. Oysa Bakan Damat bey bize ne kadar da güven vermişti..... Kayınpederi de bilimsel bir yaklaşım ile yastıkaltı dövizleri satın diyerek esaslı bir tedbir açıklamıştı. Galiba zamanında sokağa çıkıp tankın egzosuna don atlet tıkıp darbeyi önleyen vatansever arkadaşlar iş paraya gelince elleri ceplerine,yastıkaltına gitmiyor.
durulacak tamamda 7 tl yi görmeden durulmayacak galiba....
Bilindik hiç değişmeyen açıklamalar
böyle devam eder ise 2001 krizinde daha büyük bir kriz bizi bekler. Kemer sıkılacak ise şu anda mecliste hiç bir bağlayıcılığı olmayan vekillerin maaşı bir öğretmen maaşını geçmemeli önce üsttekiler kendi kemerlerini sıksın bakalım.
dolar 3 Tl iken de aynı laflar, 5 tl iken de aynı laflar, yarın öbür gün 10tl olunca da aynı laflar olacak. değişiklik yapmadan sonucun değişmesini beklemek saçma...
İyi ki dolar düşürme dualar yakın da külliye de başlıyacak dememiş. Yok krize karşı bir planları yok.Boş konuşmalar.
Er geç durulacaktir... Durulana kadar ananizdan emdiginiz süt burnunuzdan gelecektir.
abi durulmadan kastın ne? 5'e mi inecek 4'e mi inecek? Böyle 2 ileri 1 geri yapa yapa alıştırdınız bu artışları.. Çözüm bulun çözüm!!! Yandaşlarınızı ithalatçı yapıp kanunlar çıkartıp zengin ettiniz ama ülke batıyor, ithal ettiklerinizi insanlar alamayacak duruma gelecekler...
EFENDİİİ CEK CAK LA İŞ OLMUYOR. KALIN KAFANIZ HALA ALMIYOR MU?ÜRETİM ÜRETİM.... FAİZLE,ALTINLA,DÖVİZLE MİLLETİN CANINA OKUDUNUZ.. BİR DE UTANMADAN DURULACAK DİYORSUNUZ. ŞİMDİYE KADAR SORGULAMAYAN KOYUNLARI AVUTTUNUZ. AMA BİZ KURDUZ....
Nasıl güven verdi şimdi sayın bakan, nasıl İZAH edilemez!
yav he he. zamanında da dolar alan yaya kalır diyordu bir büyüğümüz. dolar o zamanlarda 2,40 civarıydı ve millete dolarları bozdurttu. dolar şuan 5,30 civarında. 2 katına çıktı. dolarını bozduranlar 2 kat zarar etti. doların falan bu hükümet ile düşeceği yok. açın bakın grafiklere devamlı her sene artmakta. 2 sene önce 2,40 olan dolar şuan 5,30 yazık günah ya
EKONOMİK TEMELLERLE İZAH EDİLEMEYECEĞİ AŞİKARDA "BOP PROJENİZ" VE "HAYIRSEVER İŞ ADAMI" NIZ KARŞILIĞINDA TUTUKLU BULUNAN ABD Lİ RAHİP İLE İZAH EDİLEBİLİR
belki yarın belki yarındanda yakın :)) aynı kelimeler mi sürekli gençler eğleniyormuyuz :)
Hadi yaaa. Sizin kabahatiniz değil yani oyle mi? Bakalim seneye devlet calisanlarinin maaslarini neyle ödeyeceksiniz?
Beceriksizler memleketin içine ettiniz yazıklar olsun..
ne dediyseniz aldınız ne zama düşecek dolar ha ne zamannnnnnnnnn balık kavaga cıkıncamı yoksa cok ögündügünüz sözüm ona demokrosi bitip sultan süleyman gelicemi yeter artık gıtrlagımıza dayandı hergün aldıgımız zamlanıyo yüzde 9.7 le yüzde 40 lara dayanmaya calışıyoruz ey reis cık kabugundan dinle gercek yacın olmuyan vatandaşı bak haline yeterrrrrrrrrrrrrr
Er yada geç derken bu geç 3 beş sene sonra olursa ozamana kadar zaten pek bişi kalmaz bu ülkede .Adamlardaki açıklamaya bak ya er yada geç durucak diyolar. Hahahah Eyyyy vatandaş halimize gülsek mi ağlasak mı bilemedim . Bu açıklamayı yapanlar bu ülkeyi yönetiyorlar birde.
Ayni laflari 1 ay once de dinlemistik.
Bu durulma imkazdır.
Mecburen bu açıklamaya inanmişgibi yapıcaz ????
10 lira olunca mı?
er geç duracak :)
olay şu, üretmeden tükettiler, borç aldılar betona, saraya, saltanata gömdüler, gelir getirecek hiçbir şeye yatırım yapmadılar, şimdi borçların ödeme zamana geldi, dolar neden yükseliyor biliyor musunuz? 2018 yılında kamunun ve özel sektörün ödeyeceği rakam 180 milyar dolar, elde avuçta olan ise HİÇ milyon dolar, anladınız mı, bunu ödeyebilmek için iş dünyası da devlet de dolar toplamaya çalışıyor, ama yok, olmayan şey değerlenir, anladınız mı. olmayanı yediniz içtiniz, şimdi ödeyemiyoruz. Allah yardımcımız olsun.
en son derd etmeyin olması gerektiği yere gelecek denmişti dolar için
açıklamaya bakın er geç duracakmış. bunun ekonomi anlamında bir mantığı varmı. yani bu 5 yıl sonrada olabilir 20 yıl sonrada. hiçbir planınız yok elinizde dolar rezervi çok az. size oy verenler bile dolardan vazgeçemiyorlar. çeyrek asırda ömrünüzü inşaatla geçirdiniz. bir ülkenin ekonomisi zayıfsa, dışa bağımlıysa neye yarar senin yolun köprün. hadi bakalım ekonomiyi o çok övündüğünüz köprüler kurtarsın.
acaba kaç işletme batacak kaç asgari ücretli işinden olacak ve zenginler kaç kat daha zengin oldu millete bozduracak dolarda kalmadı o zaman pamuk eller cebe sıra sizde bozdurun dolarlarınızı bakalım siz ve sizin gibiler ne kadar seviyorsunuz Ülkemizi görelim hodri meydan millet cebindeki 100 dolara varana dek bozdurdu sıra zenginlerde milyondolarlık ihale verdiğiniz ağa babaları görelim
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