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Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun." dedi.

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıkta gerçekleştirilecek hedefler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletime sesleniyorum, gelin yastık altındaki dolarlarınızı, dövizlerinizi, altınlarınızı bozdurun.' çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynaklarının tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağnakaca. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun."

EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

KADIN VE GENÇLERE İSTİHDAM

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmaları doğrultusunda ilk uygulamaya başlıyoruz. İstihdamın sağlanması için kadınlara ve gençlere sunulan imkanları genişletiyoruz.

TOKİ vasıtasıyla 81 vilayette inşa ettiğimiz konutlarla barınma sorunu çözümüne öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel fiyatlar uygun. Bundan sonraki süreçte bunlar çok daha farklı şekilde inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor.

YENİ DÖNEMDE 4 YENİ PAZAR

Yeni dönemde ihraca dayalı bir kalkınma planımız var. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek önceliğimiz. İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. 100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul’daki yeni havalimanımızın 29 Ekim’de hizmete girecek olmasıdır."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar euro çağrı ekonomi

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Okuyucu Yorumları 105 yorum
Son paralarınızı da çıkarın verin kurtulun birşey kalmasın sonra ekmek yerine pasta yersiniz. Ekonomi bu şekilde düzelseydi üniversite okumaya yada ekonomistlere gerek kalmazdı. Herkes parasını cıkarırdı düzelirdi ekonomi. Üretim yoksa bir yerde o ekonomi illa kötüye gidicektir şuandaki gibi. Üretim derken temel ihtiyaçlar ön planda olan üretimden bahsediyorum. Kolay gelsin güzel Türkiyem güzel insanlar. Çok daha sabır çekilecek.
Dik dur eğilme bu ümmet seninle. ABD ye kafa tutmayan * Ya Allah Bismillah Allahuekber. Reis ABD ye resti çek İncirliği kapat bize ne dolardan. Allah bizimle. Mehteri çalın yürütün Kudüsü almaya. Kahrolsun İsrail. Solaeın yükselmesinin nedeni cehape. Hülooo.
Dövizin yükselişine karşı milletin yastık altındaki dövizlerini bozdurmasının dışında birşey yapılamıyor. Yazık ediyorsunuz bu ülkeye sayın yöneticiler.
millet de para kaldı da. sen bozdun dolarlarını. sen de para çok.
BİR DE FABRİKA YAPSAK, BETON YIĞINI NEREYE KADAR...
ALLAH AŞKINA TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDEN KAÇ KİŞİ YILLIK 11000 DOLAR ALIYOR???
hangi yastığın altı reyiz kuruduk artık
hala yastık altındaki dolar euro altın diyorlar. Yahu millette yastık kalmadı anlayın artık
millet dolar 3.40 da bi inandi bozdurdu,dolar 5.10 oldu:)bi daha ki bozdur çağrisi 8 de olacak anlaşildi.
Sonuna kadar direnmek boynumuzun borcu durumu olan bozdursun ve dolar euro ile iş yapmamaya gayret etsin Amerika Diz çökmem için çok uğraşacak
Ne zaman bozdurun dediyse aldım ve kazandım gerçi ülke olarak kaybediyoruz ama anlayana ....
YANİ BU DEMEKTİR Kİ..BU HÜKÜMETİN DOLAR A KARŞI HİÇ BİR PILİTİKASI YOK.HANİ SEÇİMDEN SONRA ACİL MİDAHALE GELECEKTİ..UYU YAVRUM NİNNİ UYUTAYIM SENİ..UYANMAYIN EY CAHİLLER UYUMAYA DEVAMMM
sayin rte millet aç sizin oyunuz neden düştü saniyorsun insanlarin aldiklari maaşlara bakin yapmak zorunda olduklari seylere bakin insanlardan koptunuz
Sen mal varlığını açıkladığında ki doları bozsana .Kişi başına düşen gelir 11000$ mış= 55700 Tl kim alıyormuş bunu kendi meclis takımı ve damadı.
onları da iç edelim diyor yurt dışına kaçıranlara engel olsana
Ne dolar bıraktık nede euro reis senin için herşeyi bozduk olduğu zaman yine bozarız
milleti ac birakin sonrada biriktirdigi 2 kurusa göz dikin yazik ne hale getirdiniz
Kendileri alıp satsınlar sonra.
Bu sefer ne olacak? Yine Dolar Bozdurana ekmek bedavamı yada traş olmak? Ayıptır ya aklımızla dalga geçme. Benim param değer kaybetmiş senin umrunda mı? Dış Güçler doları yükseltiyormu paramızı değer mi kaybettiriyor bilmem ama, bu dış güçler seni iyi yönetiyor o kesin. Sayın BOP Eşbaşkanım...
@ademsonsukua Çok mükemmel bir yorum ve özet olmuş teşekkürler
Reis dolarları bozdurduk üç liraydı bizim zararı kim karşılayacak
Biz millet olarak ekmek bulamadığımızdan şu sıralar pasta yemekle meşguluz... saraydan öyle görülüyor sanırım
milletin cikaracak birseyi mi kaldi. Benim aklima yine birsey geldi... cikarsam mi acaba?
Ülkeye yabancı para girmiyor, üretim yok, boyuna betona yatırım yap böyle ekonomi düzelmez. Ha tabi senin tuzun kuru o ayrı.
gel gel sarışınım gel :)) reyizde para bitti anlaşılan biraz daha göndein diyo ????
sen git boz bizde dolar altın yok borç içinde yüzüyoruz
asgari ücretli aylık 320 dolara çalışıyor reis
bırak bozdurmayı millet aylığını bile dolara yatırıyor bu milletten bi cacık olmaz
başkanım gerçekten doğru söylüyor şimdi kimse kendi menfaatini düşünmemeli 7 70 ten tüm millet olarak güzelim ülkemizin menfaatini düşünerek herkes dövizi bozdursun tek yürek olalım bunun üstesinden gelelim ....
dinayet işleri başkanı dolar günah değil çünkü bende dolarla yaşıyorum diyor.. ümre hacda dolar geçiyor diyor
üretim yap diyoruz,ev yapmak anliyor:))
Yastığın değil çarşafın altında bile dolar kalmadı millet salak mı? 3 ay sonra 5.50 olacak neden satıp size rant sağlasın
Millet züğürt aga haberleri yok:)
reyizin en ufak bir planı yok hala derdi inşaat müteahhitlerinin cebi dolayısıyla kendi cebi halkta ne halt ederse etsin nasıl olsa kendileri 77777 sülalelerini krallar gibi yaşatacak parayı götürdü.
@ibochu Aynen
Bozdurmam.. çünkü geçimimi en sağlam bu borsa ve dolarla yapıyorum.
valla dolar günah değil . o yüzden faizden iyi..
olmayan şeyi nasıl bozacaksak başkan önce sen bozdur da bakarız sonrasına
yeni Türkiye de ekonomik açılım paketimiz ve stratejimiz :) dünya bizi kıskanacak bu politika ile
Çevremde ne kadar iktidar sempatizanı varsa hepsinin bütün alışverişi, hesabı, hayali, taptığı; dolar, euro, altın..
çözüm değil çözüm kişisel döviz alımının önüne geçilmeli döviz sadece ithalatcı tarafından kulanılmalı türk banklarında yerli tlden anlık dövize geçilmeside ayni şekilde halkın elinde bono gibi dolaşmamlı yurt dişina para gönderiminde o ülkeninpara birimine dönderilip gönderim yapalabilir bu ülke kalkanması için çok daha hayırlı
beyinsiz koyunlar size söylüyor...
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