Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynaklarının tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağnakaca. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun."

EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve işyerinin de temelini atıyoruz. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemi tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

KADIN VE GENÇLERE İSTİHDAM

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmaları doğrultusunda ilk uygulamaya başlıyoruz. İstihdamın sağlanması için kadınlara ve gençlere sunulan imkanları genişletiyoruz.

TOKİ vasıtasıyla 81 vilayette inşa ettiğimiz konutlarla barınma sorunu çözümüne öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel fiyatlar uygun. Bundan sonraki süreçte bunlar çok daha farklı şekilde inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor.

YENİ DÖNEMDE 4 YENİ PAZAR

Yeni dönemde ihraca dayalı bir kalkınma planımız var. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek önceliğimiz. İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. 100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul’daki yeni havalimanımızın 29 Ekim’de hizmete girecek olmasıdır."



