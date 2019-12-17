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Dolar kuru 17 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 06:57 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 17 Aralık için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 17 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 17 Aralık itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

17 Aralık 07.00 itibari ile dolar kuru YYYY TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

-Dolar en düşük 5.8018 lira ve en yüksek 5.8569 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

-euro en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

-sterlin en düşük 7.7426 lira ve en yüksek 7.8440 lirayı gördükten sonra 7.81 – 7.82 lira aralığında işlem görüyordu.

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