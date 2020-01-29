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Dolar kuru 29 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 07:17 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 20 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 29 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 29 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

29 Ocak itibari ile dolar kuru 5,94 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün güne yüzde 0.55 artışla 120 bin 816 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.29 düşüşle 119 bin 801 puandan, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.23 düşüşle 174 bin 717 puandan kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ne (TLREF) endeksli tahvil ihracında toplam 4.0 milyar lira borçlandı. Hazine ihalesinde dönemsel getiri yüzde 2.46, ortalama fiyat 100,280 lira oldu.

Hazine ilk TLREF endeksli tahvil ihracı öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.25 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan (PY), 650 milyon lirası kamudan olmak üzere toplam 1.9 milyar lira borçlandı.

Hazine TL ihraçlarının, "gerek finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse de TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak, anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak" amacıyla yapılacağını açıklamıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşerek 10.22’ye gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.10 düşüşle 10.09 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 5.9298 lira ve en yüksek 5.9531 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5375 lira ve en yüksek 6.5615 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7202 lira ve en yüksek 7.7682 lirayı gördükten sonra 7.72– 7.73lira aralığında hareket ediyor.

Resmi rezerv varlıkları, Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarak 105.5 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 0.3 artışla 77.1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 1.5 artışla 26.9 milyar dolara çıktı. Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 16.0 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 11.2 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları da faizden oluşuyor.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, 9.3 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere 18.4 milyar dolar olarak belirlendi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.1 azalarak 34.6 milyar dolara geriledi.

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