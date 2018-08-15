Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım...

Dolar nasıl düşer?

1 / 11 Önceki gün uluslararası piyasalarda 7,50 liraya kadar yükselen dolar, dün TL karşısında yüzde 5’i aşan bir kayıpla 6,37 seviyesine geriledi.

2 / 11 BDDK, SPK, Hazine ve Merkez Bankasının spekülatif atakların önüne geçen hamleleri, kur savaşında Türkiye’ye uluslararası destek çağrısı ve krizin domino etkisi tehlikesinin artması piyasalarda rüzgârın Türk lirası lehine esmesini sağladı.

3 / 11 Ancak dolar hâlâ TL’ye göre aşırı değerli. Önümüzdeki günlerde doların 5 liraya düşmesi için beş adım gerekiyor.

4 / 11 MERKEZ BANKASI GÜÇLÜ DURMAYA DEVAM ETMELİ Merkez Bankası, Türk Lirası’nda yaşanan spekülatif kayıplar sonrası önceki gün ve dün sıkılaştırma adımları attı ve doların ateşini kontrol altına aldı. Ancak bundan sonrası daha önemli. Banka proaktif tutumunu sürdürmeli ve radikal bir faiz artışı dâhil olmak üzere piyasaları tatmin edecek hamleler yapmaya devam etmeli.

5 / 11 AB İLE DİPLOMATİK DİL GÜÇLENMELİ AB ile diplomatik dil güçlenmeli ABD Başkanı Trump’ın yaptırımlarla kışkırttığı kur savaşı, AB ve gelişmekte olan ülkeleri de endişelendiriyor.

6 / 11 Avrupa basını bu saldırıların domino etkisiyle AB ve diğer ülkelere de sıçrayabileceği konusunda uyarılar içeren haberler yayımlıyor. Türkiye, AB ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeli ve bu savaşta desteğini somut olarak almalı.

7 / 11 BRUNSON KONUSU NETLEŞMELİ Brunson konusu netleşmeli Amerika ile krizi derinleştiren ve İzmir’de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson konusu spekülasyon aracı olmaktan çıkarılmalı. Bu konuda Amerika ile Türkiye arasında alt düzeyde ikili görüşmeler sürüyor. Ancak kur savaşında atakların tetikçisi olan Brunson konusunda çok net bir mesaj verip, gündemden düşürülmeli.

8 / 11 İNGİLTERE ARA BULUCU OLMALI İngiltere ara bulucu olmalı Londra’daki finans uzmanları, ABD yönetiminin Çin, Rusya ve Türkiye’ye karşı tuttuğunu tavrın küresel istikrarı bozacak nitelikte olduğunu vurgularken, İngiltere Başbakanı Theresa May’e ara bulucu olması teklifinde bulundu. İngiltere’nin zaman kaybetmeden Trump’ın kapısını çalması gerektiğini belirten uzmanlar, bu krizin sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da tehdit ettiğini söylüyor.

9 / 11 DOĞU FONU AKTİF HALE GELMELİ Doğu Fonu aktif hâle gelmeli Özellikle altyapı yatırımları konusunda işlem hacmini 19 milyar dolara yükselten Çin, likit fonlar ve finansmanlar konusunda öne çıkmalı.

10 / 11 Türkiye’nin Çin ve Rusya ile kaynak konusunda görüşmeleri devam ederken, bu ülkelerin yanında Azerbaycan, Katar ve Bahreyn’in de katılımı ile kurulacak Doğu Fonu’nun 100 milyar doları bulması bekleniyor. Bu fon eylül ayı içerisinde aktif hâle gelmeli.