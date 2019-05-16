Dolar ne kadar? 16 Mayıs dolar kuru

Hazine’nin Mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta başında düzenlediği 4 ihale ile tamamlaması ardından, piyasalarda başta bütçe olmak üzere veri gündemi takip edildi. Dolar/TL saat 14:04'te 6,0106 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL’ye yükseldi. Artan harcamalar borçlanma ihtiyacı artışına da neden olurken, bunun enflasyondaki yükselişle aynı dönemde yaşanması ikincil piyasalarda faizlerde sert yükselişleri de beraberinde getiriyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 20, iki yıllık gösterge tahvil yüzde 26 civarında seyrediyor.

Hazine’nin bu haftaki ihalesinde iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce gerçekleştirilen bir önceki ihaleye göre 313 baz puan geçen yıl Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise 1,391 baz puan arttı.