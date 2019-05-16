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Dolar ne kadar? 16 Mayıs dolar kuru

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 07:36 | Son Güncelleme

Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaya devam ederken, İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi, küresel piyasalar, veri gündemi ve ABD ile ilişkiler takip ediliyor. Bu sabah dolar/TL güne 6.05 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 16 Mayıs dolar kuru

Hazine’nin Mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta başında düzenlediği 4 ihale ile tamamlaması ardından, piyasalarda başta bütçe olmak üzere veri gündemi takip edildi. Dolar/TL saat 14:04'te 6,0106 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL’ye yükseldi. Artan harcamalar borçlanma ihtiyacı artışına da neden olurken, bunun enflasyondaki yükselişle aynı dönemde yaşanması ikincil piyasalarda faizlerde sert yükselişleri de beraberinde getiriyor. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 20, iki yıllık gösterge tahvil yüzde 26 civarında seyrediyor.

Hazine’nin bu haftaki ihalesinde iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce gerçekleştirilen bir önceki ihaleye göre 313 baz puan geçen yıl Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise 1,391 baz puan arttı.

PİYASA ÜZERİNDE BASKI UNSURU YARATAN GELİŞMELER

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

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