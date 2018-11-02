Dolar ne kadar? 2 Kasım dolar kuru yorumları

Yurtiçinde bugün TCMB haftalık istatistikleri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 11:55'te Almanya imalat PMI, saat 12:00'de Euro bölgesi imalat PMI, saat 15:30'da ABD tarımdışı istihdam, işsizlik, ortalama saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi, saat 17:00'de ise ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.

Açıklama sonrası küresel piyasalarda gözlenen olumlu hava TL varlıkları da desteklerken, öncesinde 5.55 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.50'li seviyelere geriledi. Düşüşün sürdüğü dolar/TL bu sabah ise 5.4950'ye kadar geriledikten sonra saat 09:08'de 5.4906/5.5050 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50'nin altını test ederken, piyasada küresel risk iştahının seyri ve ABD verileri izlenecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ziraat Yatırım'ın notunda küresel piyasalarda toparlanma çabalarının ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasının gündeme gelmesiyle anlam kazandığı bugün ise ABD istihdam verilerinin izleneceği belirtilerek, "İyi bir veri Fed ile ilgili endişeleri ikinci plana atabilir ve risk iştahını destekleyebilir ki zaten Fed de yeterince şahin. Diğer yandan, zayıf bir veride Fed'in faiz artırım patikasında yavaşlayabileceği beklentileri halihazırda olumlu risk ortamında gündeme gelebilir ve piyasaları destekleyebilir. TL varlıklar için bir diğer iyi haber petrol fiyatındaki sert düşüş" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerinin genişlemeci bir politika izleneceği algısı yaratmasıyla dün 5.65'li seviyelere kadar yükselen dolar/TL, Trump'ın açıklaması sonrası ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik olumlu beklentiler ve dolar endeksindeki gerilemeye paralel dün akşam saatlerinde düşüşünü hızlandırmıştı. KAYNAK: REUTERS



