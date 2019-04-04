FİNANS

Dolar ne kadar? 4 Nisan dolar kuru yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Yerel seçim sonrası dolar/TL geniş bantta dalgalı bir seyir izlerken, piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündemi, Türkiye ABD ilişkileri yakından takip ediliyor.

Dolar ne kadar? 4 Nisan dolar kuru yorumları

Dolar/TL bu sabah güne dünkü seviyelerinden anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.60'ın üzerinde başladı. Kur saat 08:30'da 5.6275/5.6400 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.9767/5.9904, euro/TL 6.3259/6.3408 seviyesinde bulunuyor.

Bugün iç piyasada Mart ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri, TCMB aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi izlenecek. Dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.


REFORM GÜNDEMİ İZLENİYOR

Reuters'da hafta başında yer alan bir analiz habere göre parti kaynakları yerel seçim sonuçlarının kabine ve parti genel merkezinde değişiklikleri gündeme getirebileceğini belirtti.

Seçimlerin ardından yatırımcılar oy oranlarını ve siyasilerin açıklamalarını baz alarak bir erken seçim öngörmüyor ancak önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomik politikaları ve ekonomi yönetimine ilişkin olası değişiklikler yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim gecesi Ankara'daki konuşmasında önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına dikkat çekmiş ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi oluşturacaklarını söylemişti.

Erdoğan aynı konuşmada "... bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız" diyerek, reform ve kabine revizyonu beklentilerini artırırken erken seçim beklentilerini azaltmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın seçimlerin öncesinde yaptığı "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız... Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" ifadesinin ardından piyasalar yol haritasını beklemeye de başladı.

Piyasada açıklanacak yol haritasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

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