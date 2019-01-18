Dolar ne kadar? 8 Ocak dolar kuru yorumları

Türk Lirası, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kazanımlarını kısmen geri verdi. TCMB açıklaması ile 5.42'lerden 5.33 seviyelerine gerileyen dolar/TL, dün 5.3886'ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 5.36'nın üzerinde yukarı yönde.

Güne 5.33 civarında başlayan kur, saat 09:19'da yüzde 0,57 artışla 5.3670'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,35 yükselişle 6.1145 seviyesindeydi.

Yurt içi piyasalarda bugün TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı takip edilecek.

Toplantının ana gündem maddesi normalde nisan ayında dağıtılması gereken 2018 yılı banka kârının avans olarak Hazine'ye şimdiden aktarılması olacak.

Bu işlemin "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tutarın 37 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Petrolde yükseliş TL için risk

Dün gelişen ülke para birimlerinde genele yayılan bir satış baskısının olduğu ve Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri arasında orta seviyelerde işlem gördüğüne değinilen Tacirler Yatırım'ın bülteninde de "Dün akşam saatlerinde 5,389 seviyesi üzerini test etmesinin ardından dolar/TL paritesi Asya seansında yeniden 5,354 seviyesi altına geriledi. TCMB toplantısı ve karar notu sonrasında piyasalardaki erken gevşeme beklentileri büyük ölçüde bertaraf edildiğinden, TL varlıklarda oluşan pozitif ayrışmanın halen daha etkisini koruduğu görülüyor.