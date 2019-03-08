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Dolar ne kadar? 8Mart dolar kuru yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Dolar/TL'de yukarı baskı devam ediyor, kur dün 14 Ocak'tan beri ilk kez 5.48'i test ettikten sonra bu sabah da güne 5.47 civarında başladı. Bankacılar başta ABD verileri olmak üzere bugün küresel piyasaların yakından izleneceğini söylediler.

Dolar ne kadar? 8Mart dolar kuru yorumları

Euro, ECB'nin para politikasını gevşetme yanlısı sinyallerinin etkisiyle 21 ayın dip seviyesine yakın seyrediyor.

ECB'nin faiz oranlarına ilişkin yönlendirmesini değiştirerek ilk faiz artışının zamanlamasını en erken gelecek yıla ertelemesi, ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli kredileri sunmasıyla euro sert şekilde değer kaybetti.

Dün yüzde 1 düşüşle Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.1177 doları gören euro bugün hafif değişim göstererek 1.1199 dolarda bulunuyor. Euro bu hafta yüzde 1.5 değer kaybetti.

TSİ 16:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi zayıf seyir izleyen euro üzerinde daha fazla baskı yaratabilir. Ekonomistler iki aydır şaşırtıcı şekilde artış kaydeden tarım dışı istihdamın Şubat'ta 180 bin artmasını bekliyor. ABD tarım dışı istihdam Aralık'ta 222 bin, Ocak'ta ise 304 bin artmıştı.

Bu arada doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks hafif gerileyerek 97.518 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar euro Avrupa Merkez Bankası

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