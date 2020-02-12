FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 07:03 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 12 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 12 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

12 Şubat itibari ile dolar kuru 6,022 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 117 bin 451 puanı ve en yüksek 119 bin 916 puanı gördükten sonra yüzde 1.23 artışla 119 bin 797 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 169 bin 654 puanı ve en yüksek 174 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.64 artışla 174 bin 334 puanda kapandı.

ABD piyasaları artışla güne başlarken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin ticaretteki belirsizliklere karşın iyi durumda olduğunu belirtti. Dow Jones yüzde 0.44, Nasdaq 100 yüzde 0.56 ve S&P 500 yüzde 0.45 artışla açıldı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 artarak 11.27’ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.58 yükselerek 10.92 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 6.0055 lira ve en yüksek 6.0505 lirayı gördükten sonra, 6.01 – 6.02 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6071 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7569 lira ve en yüksek 7.8221 lirayı gördükten sonra 7.80– 7.81 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine'nin Şubat ayı iç borçlanma programı çerçevesinde Salı günü gerçekleştirdiği 4 Kasım 2026 itfalı tahvili yeniden ihracında, rekabetçi olmayan teklif (ROT) ile birlikte toplam satış 1 milyar 520 milyon lira, dönemsel getiri yüzde 7.19 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜFE'ye endeksli 7 yıllık tahvilde net satış 920 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 558 milyon lira oldu. ROT satışta da piyasa yapıcılara 600 milyon liralık satış yapıldı ve ROT'ta nominal teklif 2 milyar 52 milyon lira oldu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, dolar kuru,

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 12 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika! Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TEB'den emeklilere maşını taşıyanlara 1000 TL'ye varan promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.