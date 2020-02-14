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Dolar ne kadar, bugün (14 Şubat) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 07:06 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 14 Şubat tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (14 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 14 Şubat itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

14 Şubat itibari ile dolar kuru 6,042 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.04 düşüşle 120 bin puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 119 bin 472 puanı ve en yüksek 120 bin 812 puanı gördükten sonra 0.41 artışla 120 bin 540 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 169 bin 425 puanı ve en yüksek 172 bin 13 puanı gördükten sonra yüzde 0.04 artışla 171 bin 360 puanda kapandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında; sanayi üretimi yıllık yüzde 8.6, toplam ciro yıllık yüzde 21.0 ve perakende satış hacmi yıllık yüzde 11.0 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söylerken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi.

ABD piyasaları tüketici güven endeksi ve devam eden işsizlik başvurularının beklenenin altında gerçekleşmesi sebebiyle düşüşle açıldı. Buna göre açılışta; Dow Jones yüzde 0.49, Nasdaq 100 0.52, S&P 500 0.48 düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.86 artarak 11.50’ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.54 yükselerek 11.07 oldu.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 6.0401 lira ve en yüksek 6.0653 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5708 lira ve en yüksek 6.5991 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.8270 lira ve en yüksek 7.9112 lirayı gördükten sonra 7.90– 7.91 lira aralığında hareket ediyor.

    • DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

    Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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