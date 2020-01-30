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Dolar ne kadar, bugün (31 Ocak) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 07:27 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 30 Ocak tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (31 Ocak) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 30 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

30 Ocak itibari ile dolar kuru 5,96 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içinde 173 bin 338 puan ve 176 bin 275 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.72 düşüşle 173 bin 457 puanda kapandı.

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta aylık yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Apple geçen yılın son çeyreğinde analistlerin 88.5 milyar dolar öngörülerine karşılık 91.8 milyar dolar gelir elde etti. Net kârı ise hisse başı 4.99 dolar ile 4.55 dolar olan öngörüleri aştı. Beklentilerden kuvvetli kâr ve satış rakamları, Apple'ın üretim merkezlerinden Çin'i etkisi altına alan coronavirüs salgını ve Apple'ın TV yayın platformu gibi hizmetlerden elde ettiği gelirin beklentilerin altında kalmasının yarattığı endişeleri ortadan kaldırdı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını Çarşamba günü saat 22.00’da açıklaması bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.59 düşerek 10.16’ya gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 artışla 10.10 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde ;

  • dolar en düşük 5.9367 lira ve en yüksek 5.9609 lirayı gördükten sonra, 5.95 – 5.96 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.5379 lira ve en yüksek 6.5601 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7339 lira ve en yüksek 7.7600 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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