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Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 08:10 | Son Güncelleme

Dolar ve Euro ne kadar oldu? Dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler doların art arda rekor kırmasına neden oluyor. Bu sabah uluslararası piyasada 6 lirayı gördü. Peki Dolar ve Euro 10 Ağustos Cuma gününe nasıl başladı? Dolar, Euro ve altın fiyatlarıyla ilgili güncel son durum ve piyasalarda yaşanan gelişmeler haberimizde.

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Türk Lirası'nda sert değer kaybı sürüyor. ABD ile görüşmelerin sonucuna ilişkin belirsizliğin etkisiyle 5.47 seviyesine doğru çıkan dolar/TL, Fitch Ratings'in not açıklamaları sonrası kapanışa doğru 5.50'nin hemen altında dengelenmişti. Serbest piyasa kapanışı sonrası yükselişe geçen kur sabah saatlerinde hızla yükseldi.

Dolar/TL 6.10 seviyesini görürken, euro/TL 7 lirayı aştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN DOLARI VARSA, BİZİM ALLAHIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmamasının piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

Bir bankacı, "Erdoğan'ın açıklaması, diğer taraftan Japonya kaynaklı stop-loss işlemlerinin çalışması derken piyasada ciddi bir panik durumu var. Bugün Erdoğan'ın yapacağı konuşma, hemen ardından da Albayrak'ın açıklamalarını izleyeceğiz. Gelinen noktada piyasa artık ciddi aksiyon bekliyor. Şu anki düşük likidite ortamında swap piyasası 325 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Albayrak bugün kapsamlı bir ekonomik çerçeve açıklayabilir ama artık önemli olan uygulama. Ortodoks politikalara dönüş, politika faizinin yüzde 25-30 arası bir yere oturması gerek. Panik modunun durdurulması, ardından ciddi bir faiz artışı, ciddi bir ekonomik program ve bu programa bağlılık taahhüdü verilerek uygulanması, şu an lazım olan bu."

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PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Erdoğan'ın bugün saat 14:00'te Bayburt Buluşması'na ve 1630'da Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katılımı sırasında yapacağı açıklamalar piyasalarca izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise saat 1430'da Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı, ekonomide büyüme ya da enflasyondan hangisine eğilim olacağının izleneceği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
dolar 6 tl. beter olun.benim sadece 135 bin dolarim var
***. Biz bu memlekette aç yaşarız ama prangalara gelmeyiz. Dolar arttı diye sevinen * gidin bu ülkeden
Kürtlere ve abdye verilen tavizler neticesinde artık abdnin Ortadoğu da bize ihtiyacı yok dolayısıyla bizle işi yok. yol yapmakla bu işler olmuyor reis... Kıçımızdaki dona kadar özelleştirirsek dolarla böyle samba yaparlar. Dünya lideri olacağız ver mehteri....
Ey Erdoğan Ey Erdoğan Ey erdogan ey ey ey nerdesin???????????!!
YALAKA MEDYAYI İZLEYENLER YALAN HABER DER ŞİMDİ !
EYYYYY DOLAR BEN SENİN
padisahim cok yasaaaa , vezir i azam hazine-i vekil cok yasaaaaaaaaaaaa
Allah celle celaluhu yardımcımız olsun... Tüketen toplum olma cezası malesef
@sachets Hehe oldu..
ya YAYYİP seni severim ama bi sus lütfen!!!!! Sen konuştukça dolar daha da fırlıyor. "onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var"" dedin ya. Dolar bu sözünden korkar ve düşer dimi? senin bi bakanın vardı: Bu söze Kargalar bile güler diye. emin ol senin bu sözüne Kargalar bile güler be reis..
yazıklar olsun ülkeyi yönetenlere
memleketin kaynaklarını har vurup harman savur yandaşa peşkeş çek sonra onların doları varsa bizimde allahımız var diye din üzerinden halkı sömürmeye çalış.
İnşallah 100 Lira Olur
Reisin dediği gibi "onların doları varsa bizimde halkımız var". Buradan Merkez bankasına sesleniyorum, biran önce halkı bozduralım...
abd ne yapsa yapsın bu necip millet egilmezz
düşüyoruz sıkı tutunun
6,1660 şuan itibariyle :( Allah sonumuzu hayır etsin. atma tutmayla olmuyor bu ekonomi işi ne yazık ki
Bırakın dış güçler hikayesini. Siz ne yapacaksınız? Sıfır kabiliyet. Kemal Derviş'in iktisadi planıyla 10 sene götürdünüz. Üstüne birşey koyamayınca çöküş kaçınılmaz oldu. Palavrayla millettin gözünü boyadınız. Elde avuçta ne varsa sattınız. Ülkede sanayi bitti. Üretim yok. Yapılan betom yığınlarımı marifetmiş gibi yap işlet devretle icraatmış gibi milletin gözüne soktunuz. Hepimizin geleceği ipotekli. Ben hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun.
6.22
yazık gerçekten yapılacak bir şey kalmadı herkes tasarafa geçsin faizler %50 geçecek gibi duruyor.
ak koyunlar nerdesiniz bakalım :D hiç görünmüyorsunuz noldu size?
merkez bankası uyudu kaldı herhalde
Batıyoruz...
allah sonumuzu iyi eder insallah
eyyyy dolar
@ayd6161 sen kimsin yhaaa :D
Şimdi Akp düşünsün
15 dakika önceki flaş haber 5.60ı aştı idi.
elhamdülillah elhamdülillah padışahım çök yaşa padışahım çok yaşa ver şimdi mehteriiiii
Durumun ne kadar kötü olduğunu Sayın Cumhurbaşkanının bu sözlerinden bile anlayabiliriz. Bizde Amerikaya şu şekilde cevap verelim demek yerine "Onların doları varsa bizimde halkımız var " gibi malesef komik bi açıklama olmuş. Usta benim kemere 3 delik fazla açarmısın, kemeri biraz fazla sıkıcazda...
reiz halleder hemen ..Eyyy amerika! cart curt ..dış güçlerin oyunu bu
DOLARLAR VURMAYA ÇALIŞIYORLAR...AMA ZAFER YAKINDIR....
ıstıkrar.ıstıkrar ..buyursunlar...madem kı dış gucler..bu ulkenın ekonomısı 16 yıldız sıze emanettı..egerkı sağlamsa bu dış güçlerin oyunu bozulacak.ama değilse çökeceğiz. halen daha bakan albayrak istikrardan bahsediyor..istikrarmı kaldı sayın bakan.ülkeyi batırdınız.
bu ne ya allah belasını versin
ülke peşkeşmi çekiliyor. nerde devlet nerde millet. kim dur diyecek. millet bitti bitti.
kıçınızdaki don dahil malı mülkü satın dolara euroya çevirin.
durursan .... devammmmmm
yeter artık esnaf kan ağlıyo
ey dolar ey amerika
Yaw artık allah rızası için bişi yapın ya bu ne izlemekten başka yaptıkları bişi yok dolar rekor kırıyor diye haber çıkıyor bu adam hala geçecek diyor geçmiyor kardeşim geçmiyor GEÇ Mİ YOR
ohhhh beter olun ohhhhh.meeee
Ülke elden gidiyeeahh..
yeter be hukumet sana dıyorum ne yapacaksanız yapın artık batıyoruz adamların umrunda degıl eger bu artıstan sonra verırsenız papazı tum dunyaya rezıl oluruz
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