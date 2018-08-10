Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Türk Lirası'nda sert değer kaybı sürüyor. ABD ile görüşmelerin sonucuna ilişkin belirsizliğin etkisiyle 5.47 seviyesine doğru çıkan dolar/TL, Fitch Ratings'in not açıklamaları sonrası kapanışa doğru 5.50'nin hemen altında dengelenmişti. Serbest piyasa kapanışı sonrası yükselişe geçen kur sabah saatlerinde hızla yükseldi.

Dolar/TL 6.10 seviyesini görürken, euro/TL 7 lirayı aştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN DOLARI VARSA, BİZİM ALLAHIMIZ VAR



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmamasının piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

Bir bankacı, "Erdoğan'ın açıklaması, diğer taraftan Japonya kaynaklı stop-loss işlemlerinin çalışması derken piyasada ciddi bir panik durumu var. Bugün Erdoğan'ın yapacağı konuşma, hemen ardından da Albayrak'ın açıklamalarını izleyeceğiz. Gelinen noktada piyasa artık ciddi aksiyon bekliyor. Şu anki düşük likidite ortamında swap piyasası 325 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti: