Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Türk Lirası'nda sert değer kaybı sürüyor. ABD ile görüşmelerin sonucuna ilişkin belirsizliğin etkisiyle 5.47 seviyesine doğru çıkan dolar/TL, Fitch Ratings'in not açıklamaları sonrası kapanışa doğru 5.50'nin hemen altında dengelenmişti. Serbest piyasa kapanışı sonrası yükselişe geçen kur sabah saatlerinde hızla yükseldi.
Dolar/TL 6.10 seviyesini görürken, euro/TL 7 lirayı aştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ONLARIN DOLARI VARSA, BİZİM ALLAHIMIZ VAR
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmamasının piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.
Bir bankacı, "Erdoğan'ın açıklaması, diğer taraftan Japonya kaynaklı stop-loss işlemlerinin çalışması derken piyasada ciddi bir panik durumu var. Bugün Erdoğan'ın yapacağı konuşma, hemen ardından da Albayrak'ın açıklamalarını izleyeceğiz. Gelinen noktada piyasa artık ciddi aksiyon bekliyor. Şu anki düşük likidite ortamında swap piyasası 325 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti:
"Albayrak bugün kapsamlı bir ekonomik çerçeve açıklayabilir ama artık önemli olan uygulama. Ortodoks politikalara dönüş, politika faizinin yüzde 25-30 arası bir yere oturması gerek. Panik modunun durdurulması, ardından ciddi bir faiz artışı, ciddi bir ekonomik program ve bu programa bağlılık taahhüdü verilerek uygulanması, şu an lazım olan bu."
**
Erdoğan'ın bugün saat 14:00'te Bayburt Buluşması'na ve 1630'da Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katılımı sırasında yapacağı açıklamalar piyasalarca izlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise saat 1430'da Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı, ekonomide büyüme ya da enflasyondan hangisine eğilim olacağının izleneceği belirtiliyor.
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları
Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Okuyucu Yorumları 63 yorum