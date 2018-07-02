FİNANS

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2018 08:11 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? Yeni haftaya düşük PMI ve yüksek enflasyon beklentisiyle girilirken piyasaları yakından takip edenler bu sorulara yanıt arıyor. 24 Haziran seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı ilk haftanın başlangıç gününe Dolar/TL yükselişle başlayarak 4.60'ın üzerine çıktı.

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Dolar/TL seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyla geçen hafta tüm gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrıştı. TL, yüzde 2 değer kazanırken kur, 4.60'ın altına geriledi. 2 Temmuz haftasında ise önceki dönemde artan kur etkisiyle düşük PMI ve yüksek enflasyon beklentisiyle dolar güne yükselişle başladı ve yeniden 4.60'ın üzerine çıktı.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR GERİLEMİŞTİ

Dolar/TL, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmıştı. Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2 değer kazanan TL sonrası kur 4.60'ın altına inmişti.

Siyasi belirsizliğin ortadan kaybolmasıyla ivme kazanan TL için piyasalar bu hafta sonunda oluşturulacak yeni hükümetin ekonomi politikalarını ve OHAL'in kalkmasını bekliyor.

Analistler, TL'de seçim öncesi görülen negatif ayrışmanın, seçimlerin ardından azalan belirsizliklerle tersine döndüğünü, gelecek dönemde atılacak doğru adımlarla dolar kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini belirtti.

Piyasalar siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün açıklanacak İSO imalat PMI ve yarınki enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Seçim öncesi kurda yaşanan artışla PMI'da düşüş beklenirken enflasyon beklentisi de yüzde 12'lerden 14'lere çıkmış durumda.

DOLAR-EURO SON DURUM

Dolar/TL şu dakikalarda 4.60 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.37'den işlemde.


PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladıPatates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı
Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zamAvrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar dolar kaç tl dolar kuru euro piyasalar Dolar kuru kaç TL

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Sigaranın vergilendirilmesinde değişiklik!

Sigaranın vergilendirilmesinde değişiklik!

Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Doğalgaz fiyatlarına yüzde 20 zam sinyali! 1 Temmuz'da doğalgaza zam mı geliyor?

Doğalgaz fiyatlarına yüzde 20 zam sinyali! 1 Temmuz'da doğalgaza zam mı geliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.