Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (13 Ağustos 2018)

Yeni haftanın ilk gününe uluslararası piyasada 6.7625 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın döviz açıklamasının ardından 08.20'de 6,50 lira seviyesine kadar gerilemişti.
Saat 10.15'te ise dolar/TL tekrar 6,80 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL kuru ise güne 7,8808 lira seviyesinden başladı. İngiliz sterlini de aynı saatlerde 8,7606 liradan işlem görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gece geç saatlerde "Bankalarımız ve BDDK ile beraber gereken önlemleri hızlı bir şekilde alacağız" açıklamasında bulunmuş ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının TL'ye döndürülmeyeceğini vurgulamıştı.
Türk Lirası'na saldırı olduğu belirten Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından BDDK, bankaların yurtdışıyla yaptıkları
TL - döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı.
Merkez Bankası da sabah erken saatlerde TL ve döviz likiditerine yönelik adım attı.
Yapılan açıklamayla bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarıldı.
1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi yapılabilmesinin önü açıldı ve Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.
TCMB, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Lirası ve yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında indirime giderek piyasaya 12 milyar dolar tutarında likidite sağladı.
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