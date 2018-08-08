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Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Rekor üstüne rekor kıran dolar ve euroda yükseliş sürüyor. Pazartesi akşamı yaşanan tarihi zirvelerin ardından yeni güne dolar 5,2630 liradan, avro 6,1170 liradan güne başladı. Döviz piyasasında Türkiye ile ABD ilişkileri yakından takip ediliyor.

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Önceki gün basında yer alan haberlerde iki ülke arasındaki görüşmelerde bazı konularda ön mutabakat sağlandığı ve bir Türk heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gideceği belirtilmişti. Bu haber önceki gün 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL'de geri çekilmeye neden olsa da dün kurda dalgalanma devam etti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün saat 17:52'de 5.1876/5.1890 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:06'da 5.2651/5.2700, sepet bazında TL 5.6899/5.6956, euro/TL ise 6.1201/6.1221 seviyesinde bulunuyor.


UZMANLAR NE DİYOR?

Enflasyon raporunun riskler bölümünde TCMB'nin politika tepkisi verebileceği risk senaryoları arasında fiyatlama davranışı ve beklenti oluşumunda bozulma, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının zayıflaması, finansal piyasalarda yurt içi kaynaklı oynaklıkların sürmesi de yer alıyor. Piyasalarda yaşananlar bu risklerin gerçekleşmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.
AHL Forex notunda ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin ne şekil alacağının izlendiği belirtilerek, "Bu belirsizlik ve beklentiler eşliğinde kurda bugün 5.21-5.18 destekleri üzerinde kalındıkça yukarı yönlü istek devam edebilir. Bu durumda 5.28 ilk direnç olacakken aşılması durumunda 5.3350 ve 5.3650 sonraki dirençler olarak takip edilecek. ABD'den gelebilecek olumlu bir haberde kurun 5.18 altında 5.10'a doğru geri çekilmesi mümkün olabilir" denildi.

Kurda gelinen seviyelerin ardından piyasada faiz artırım beklentileri de dile getirilmeye başlandı. Capital Economics gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti William Jackson, dünkü raporunda, "Önümüzdeki aylarda haftalık repo faizinde 200 baz puanlık artış bekliyoruz. Ancak görünüşe göre bu birkaç gün içinde de gündeme gelebilir" demişti.

Öte yandan Reuters'ta dün yer alan bir haberde piyasa koşullarının TCMB'nin enflasyon raporundaki ana senaryodan uzaklaşarak ek sıkılaştırma ve "sıkı para politikası" yerine "daha sıkı para politikasının daha uzun süre uygulandığı" ihtimalleri de içeren risklerin gerçekleştiği bir senaryoya doğru ilerlediği belirtildi.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda veri akışı açısından sakin bir gün gerçekleşecek. Piyasalar gözü ise ABD-Türkiye heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelecek.

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