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Dolar ne kadar oldu? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Yükselişini sürdüren dolar/TL bugün 4.77 seviyesinin üzerini test etti.

Dolar ne kadar oldu? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Türk Lirasında kırılgan görünüm devam ediyor. Dolar/TL, seçim belirsizliği, küresel merkez bankalarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son verecek olmaları ve 'ticaret savaşı' kaygılarıyla yükselişini sürdürüyor.

Seçim öncesi son haftaya 4.70-4.74 bandında dalgalanmayla başlayan dolar/TL bugün de söz konusu bant aralığını genişletti. Sabah 4.70 seviyesinde işlem gören kur, daha sonra yönünü yukarı çevirerek 4.77 seviyesinin üzerine çıktı.

En yüksek 4.7722 seviyesini gören dolar/TL, saat 12:55 itibariyle 4.771 seviyesinde yer aldı.

Euro geriledi

Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin ekonomik görünümünde belirsizlik bulunduğu açıklamasının ardından 1.16 doların altına inerek 1.1546'ya kadar geriledi. Euro/Dolar paritesi 1.1550 seviyesinde yer alırken, euro/TL 5.51 seviyelerinde.


Hazine ihaleleri yakından izleniyor

Hazine'nin dünkü iki ihale ardından bugün düzenleyeceği üç ihale piyasalarda izlenirken, yoğun ihale döneminde artan kamu harcamaların baskıladığı tahvil getirilerindeki yükseliş de kuvvetlenerek devam ediyor. Hazine'nin bugün yeniden ihracı gerçekleştirilecek tahvillerden olan 10 yıllık göstergede bileşik getiri dün 50 baz puanın üzerinde artarken son iki aydaki yükseliş de 429 baz puana ulaştı.

Hazine bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ile altı yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek ve Haziran ayı borçlanma programını tamamlayacak.

Dün düzenlenen iki ihalede 5.7 milyar TL'si piyasadan 6.72 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine Haziran ayında 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan toplam 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor. Bugün düzenlenecek üç ihale ile Hazine Haziran borçlanma programını da tamamlamış olacak ancak Temmuz ayında da Hazine'yi oldukça yoğun bir ihale programı bekliyor.

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