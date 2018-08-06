Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve ABD'nin iki bakana getirdiği yaptırımların baskısıyla dolar/TL haftaya yeni rekor seviyeleri test ederek başlarken, piyasalar iki ülke ilişkilerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor. DOLAR NE KADAR OLDU? Cuma günü kapanış saatlerinde 5.0767/5.0800 seviyesinde olan dolar/TL öğle saatlerinde tarihi zirve olan 5.1614'ü gördü. Kurda işlemler saat 12:26'da 5,1815 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan euro 5,9926, döviz sepeti de TL 5.5655 ile rekor kırdı. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 26'ya yaklaştı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin bitmesine yönelik net bir durumun olmadığını ve stresin tamamen dolar/TL üzerinde biriktiğini söyleyerek, "Kurda zaten bir hassasiyet vardı, hassas dengeler daha da ciddileşti. Dolar/TL'de 5 seviyesinin üzerine oturabilecek bir tablo var ancak ileride ABD ile ilgili net adımların atılması ve bu adımların yumuşamaya doğru evrilmesi kurda yumuşamayı da beraberinde getirecektir" dedi.

"Yeni rekorlar görülebilir" Tükiye'nin 5 yıllık CDS'inin uzun zamandır 300 baz puanın üzerinde olmasının kurda yukarı hareketi daha da desteklediğini, dolar endeksinin 95 seviyesinin üzerine yerleşmesinin de gelişmekte olan ülkelerde baskı yarattığını söyleyen Özer, "Dolar/TL 5'in üzerinde kalmaya devam ettikçe 5.15'e doğru yeni rekor seviyelere açık bulunuyoruz. Paritede net gevşemenin oluşması ve rahatlama görülmesi için 5 ve 4.98 altına inmesi gerek" dedi. BIST-100'de bilanço bazlı hareketlerin devam ettiğini söyleyen Özer, geçen haftayı 96,100 seviyesinin sınırında kapattığını söyleyerek, "Bu sabah Asya piyasaları geçen haftaya göre daha normal; BIST-100'de de yataya yakın sınırlı negatif eğilimli bir açılış yapabiliriz. Tahvil faizlerinin yüksek olduğu bir dönemde endeksteki yükselişler sınırlı kalacaktır. Ancak kısa vadede bilanço desteği ile birlikte 96,100 seviyesinin üzerine yerleşen bir endeks görmemiz durumunda buradan yükselişlerde satış baskısının oluşup oluşmayacağını izlemekte fayda var" dedi.

BIST-100 Cuma günü yüzde 1.13 yükselişle 95,610 seviyesinden kapandı. DÖVİZ PİYASASINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ Türkiye aynı şekilde karşılık verecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yargılanması süren ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson nedeniyle ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verileceğini ve ABD adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'de varsa malvarlıklarının dondurulması talimatı verdiğini açıkladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla tutuklanan ve Nisan ayında İzmir'de yargılanmaya başlayan Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararı almış ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararı almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü Singapur'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından iki ülkenin sorunların çözümü için çalışmak konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti. Ancak ABD yönetiminden alınan yaptırım kararı konusunda herhangi bir geri adım gelmedi.