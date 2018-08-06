FİNANS

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 04:14 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırım kararı sonrası 5'i aşan dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada 5.18 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Euro kuru ise, 5.99 seviyesinde. İşte güncel dolar, euro kurlarında son durum...

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve ABD'nin iki bakana getirdiği yaptırımların baskısıyla dolar/TL haftaya yeni rekor seviyeleri test ederek başlarken, piyasalar iki ülke ilişkilerine yönelik gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Cuma günü kapanış saatlerinde 5.0767/5.0800 seviyesinde olan dolar/TL öğle saatlerinde tarihi zirve olan 5.1614'ü gördü. Kurda işlemler saat 12:26'da 5,1815 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer taraftan euro 5,9926, döviz sepeti de TL 5.5655 ile rekor kırdı.

TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 26'ya yaklaştı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin bitmesine yönelik net bir durumun olmadığını ve stresin tamamen dolar/TL üzerinde biriktiğini söyleyerek, "Kurda zaten bir hassasiyet vardı, hassas dengeler daha da ciddileşti. Dolar/TL'de 5 seviyesinin üzerine oturabilecek bir tablo var ancak ileride ABD ile ilgili net adımların atılması ve bu adımların yumuşamaya doğru evrilmesi kurda yumuşamayı da beraberinde getirecektir" dedi.

dolar11111

"Yeni rekorlar görülebilir"

Tükiye'nin 5 yıllık CDS'inin uzun zamandır 300 baz puanın üzerinde olmasının kurda yukarı hareketi daha da desteklediğini, dolar endeksinin 95 seviyesinin üzerine yerleşmesinin de gelişmekte olan ülkelerde baskı yarattığını söyleyen Özer, "Dolar/TL 5'in üzerinde kalmaya devam ettikçe 5.15'e doğru yeni rekor seviyelere açık bulunuyoruz. Paritede net gevşemenin oluşması ve rahatlama görülmesi için 5 ve 4.98 altına inmesi gerek" dedi.

BIST-100'de bilanço bazlı hareketlerin devam ettiğini söyleyen Özer, geçen haftayı 96,100 seviyesinin sınırında kapattığını söyleyerek, "Bu sabah Asya piyasaları geçen haftaya göre daha normal; BIST-100'de de yataya yakın sınırlı negatif eğilimli bir açılış yapabiliriz. Tahvil faizlerinin yüksek olduğu bir dönemde endeksteki yükselişler sınırlı kalacaktır. Ancak kısa vadede bilanço desteği ile birlikte 96,100 seviyesinin üzerine yerleşen bir endeks görmemiz durumunda buradan yükselişlerde satış baskısının oluşup oluşmayacağını izlemekte fayda var" dedi.

BIST-100 Cuma günü yüzde 1.13 yükselişle 95,610 seviyesinden kapandı.

DÖVİZ PİYASASINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye aynı şekilde karşılık verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yargılanması süren ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson nedeniyle ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verileceğini ve ABD adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'de varsa malvarlıklarının dondurulması talimatı verdiğini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla tutuklanan ve Nisan ayında İzmir'de yargılanmaya başlayan Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararı almış ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü Singapur'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından iki ülkenin sorunların çözümü için çalışmak konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti. Ancak ABD yönetiminden alınan yaptırım kararı konusunda herhangi bir geri adım gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın "önümüzdeki günlerde" serbest bırakılacağını ümit ettiğini söyledi.

Öte yandan ABD yönetimi Türkiye'nin ABD piyasalarına gümrüksüz erişimine imkan veren düzenlemeyi değerlendirmeye aldı. Karara gerekçe olarak Türkiye'nin, ABD'nin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergisine karşılık vermesi gösterildi.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da TCMB aylık fiyat gelişmeleri rapounu açıklayacak, saat 14:30'da ise Temmuz ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Öte yandan Hazine bugün 12 Haziran 2019 itfalı 10 aylık kuponsuz bonoyu yeniden ihraç edecek.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
İşverenlere 7 milyar liralık destek!İşverenlere 7 milyar liralık destek!
Dikkat! Bayramda kandırılmayınDikkat! Bayramda kandırılmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar euro rekor son dakika dolar ne kadar Euro ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Okuyucu Yorumları 99 yorum
kesin dış güçlerin işi...
bizi kiskanmalari yeter :)
@read3r hoşunuza gidiyor değil mi ? adam diyorki rahibi vereceksin sen benim köpeğimsin ne dersem onu yapacaksın bizde diyoruz ki yapmayacağız kusura bakma o zaman seni batırmak için ne gerekirse yaparım ekonomini bozarım, darbe yaparım, yaptırım yaparım vs vs diyor ne yapmalıyız ya sömürge olacağız ya aç duracağız hangisini tercih etmeli gülüşünden senin sömürgeye razı olduğun belli ama biz değiliz allah bu ülkeyi içerdeki kansızlardan korusun dışarıyla bir mücadele ederiz.
@read3r moland kardeşim eline sağlık düşüncelere tercüman olmuşssun eminol, yalnız senin bu yorumuna negatif beğenileri anlamış değilim . önümüzde iki seçenek var benim bütün işim dolarla zararım büyük ama devletim vatanım boyun eğmesin , o abd ne halt edecekse etsin dik duracaz . malda mülkte ALLAH ın imanımızla sonuna kadar mücadele ederiz evelallah . yarın savaş çıksa cepheye gitsek malesef türkiyenin yarısı akp iktidar akpliler gitsin savaşa diyip hatta ve hatta abdyi destekleyenler olur . bizi böyle böldüler işte ... ve böyle bir zihniyetin suriye gibi olması kaçınılmaz olur..
@moland haklısın kardeşim ama kusura bakma üretmiyoruz dış borcumuz çok amerika davası falan değil bu neden anlamıyorsunuz biz bunu seneler önce söyledik uyanın artık üretmiyoruz hala aynı telden çalmayın yoksa gelin boykot edelim amerikayı poltik olarak hatta tıcaret yapanlar da boykot etsin
@moland allah akıl versin geçmiş olsun
@moland zamanında dik durup kıbrısa harekat düzenleyip alan Ecevitte ambargo yedi ve ekonomi bozuldu karne ile tüp ekmek alıp kuyruklar oluşmuştu. AKP'LİLER OLARAK SÜREKLİ CHP BAŞA GELİRSE BÖYLE OLUR DİYE PROPAGANDA YAPTINIZ. ŞİMDİ SİZ BU ÜLKEYE BUNU TEKRAR YAŞATACAKSINIZ. BAKALIM BU SEFER NE DİYECEKSİNİZ. @read3r OLSA OLSA BUNA GÜLMÜŞTÜR ANLAYABİLDİN Mİ?
@read3r doğru söylüyorsun biz fetöyü isterken senin deyimine göre abd ye nasıl köpek çekip doları 1 liraya düşürdüysek onlarda bize 5 yaptı değil mi ?? HXH?\?qg?[H?\?,[?\??Y?HX\1,[?,^??\?[?[q,^[ܝ[H?H?Y\??Z[]?\???Z?[??^?H
@moland söylenecek söz çok ama.." neyse " diyelim ve geçelim..gerek yok seni cevaplamaya falan.. dön ve bir arkana bak..çoook uzaklara değil..5-10 sene yeter de artar bile..halini öğrenmen için.. kısa bir hatırlatma..Ruslar et gemilerini yola çıkartmışlar..bizim için..
yıl sonuna kadar 6 lira olacak. Maaşını dolarla alanlar sevinebilir
6 değil 12 olacak inşallah.
kim dur diyecek bu dolara daha çok rekorlar görürüz biz
Bu ne ki. İlk etapta 15 kuruşu daha var. Sonrası Allah kerim.
VIZ GELİR İSTERSE DOLAR 10 TL OLSUN. KULLANMAYIZ OLUR BİTER
@behram_yaz_1962 haha helal olsun be koyun can :) güdülmekten kafan bu kadar çalışır olmuş zaten cebinde doların yoktur kullanmıyorsundur değilmi :)
Hayaldi gerçek oldu.AKP ülkemize bu gurur yaşattı. Daha nice rekorlara... Görmez gözler kına yaksın.....
Erdoğan seçimlerden önce sistem elimi kolumu bağlıyor yetkiyi verin ülkeyi şahlandıraım dedi.vatandaş yetkiyi fazlasıyla verdi fakat şahlanan ülke değil, döviz elektrik doğalgaz fiyatları oldu. Başkan artık bu işe el atmalı.
çok yakında 6 TL öyle yastık altında dolar altın bozmayla düşmez bu dolar. üretecek ve pazarlayacaksın
dolsa ne olur dolmasa ne olur dedi koca ülkenin başbakanı. millette dolar yükseliyor anlayışı var dolar yükselmiyor tl tüm dünya ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybediyor. Suriye'nin parası bile tl den değerli gerisini aklı olan hesaplar. yeni sistemle oyunu bozacağız dediler ucacagız dediler her gecen gün daha kötüye gidiyoruz
@ergenekonturkiye ha yaşa adamlara söyleyince diş güçlere destek verme diyorlar yahu paramız suriyenin parasindann degersiz bunu açıkla bana
EKONOMİK VERİLER ÇOK GÜZEL YA, ONUN İÇİN DOLARIN ATEŞİ ÇIKIYOR...BİRAZ DAHA SABREDİN...2023 E NE KALDI...Kİ...
Degerli sanatci takimi nerde.yok mu dolar bozdurma show..))))
berat omuz atmayı bırak da iş yap biraz.................
köpük köpük diye diye taşırdınız doları. ama müstahak bu millete.
Bu manşetlere alıştık artık ve korkarım daha çook alışacaz ...
şimdi ak çomarlar düşünsün
BU IŞİN SONU NEREYE VARACAK...
rafah düzeyimiz çok yükseldi desene....
de haydiiiii.. krize hoşgeldiniz.
Dolar asla ama asla düşmeyecek hükümetin versiği sözler nerede hani başkanlık için vaatler nerede hani yakında halk sokakta isyan bayrağı çekecek !!!
rekorların partisi akp kutluyoruz bu başarısını her gün tekrar
BECERİKSİZ YÖNETİMLERİN BEDELİNİ FAKİR HALK ÖDER ZENGİNE BİRŞEY OLMAZ EEEEE BAZILARIDA HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR
neden hala direniyor hukumet. zaten tamamen disa bagimliyiz. adamlar bizi zor duruma sokmaya calisiyor ve buna gucleri var. geri adim atmayiz diyenler ülkeyi her gecen gun daha fakirlestiriyor. bunun vebalini kim odeyecek....
hukumet siz kanal yapin.....
bir şey düşünmüyom yapacak bir şey yok olsada yatırmam bitmeyen saraylara para lazım yaparsa akp yapar dediler seçim bitsin görürsünüz dediler gördük bu paralarını yatırın hikayesi dolar 3.40 ken başladı 5.10 oldu yaarsa akape yapar dediler yaptılar deniz feneri ergenekon balyoz zarrab çetesi her istediğini verdikleri feto iti müslüm apo açılım barzani esat hepsini gördük geriye ne kaldı
fakirleşme de de rekor üstüne rekor. yoksulluk sınırı 8000 lira olmuş.Devletin daire başkanları bile yoksul sınıfında kalır oldu.
reyiz söz verdiği gibi şahlandırdı ehonomi çoh eyi
allah sonumuzu hayır etsin gürcistan larisi bile değer kazanıyor daha denecek birşey varmı :) Türk lirası ise iyice itibarsızlaştırıldı
Herşeyi dolara bağlı bir ülkede dolar şampiyonsa, millet kaybedendir. Yastık altında doları olanlar, yandaşlardır. Onlar da parayı sevdikleri için yastık altından dolar çıkmaz. Allah (c.c) milletimizin yardımcısı olsun. Bizi çok kötü günler bekliyor kanımca.
Merkez bankası faizi % 50 artırmasaydı dolar bugün 7.5 lira eoru 10 liraydı bu gidişle hükümet bankalardaki paralara el koyacak bankalarada el koyacak Türkiye oraya gidiyor yılbaşında dolar 10 lira eoro 15 lira olur ..
dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur not: bir büyük türk düşünürü sözü
parmakla gösteriliyoruz nankör olmayın
şimdide dış güçler yerel seçimler için saldırıyor.şu yerel seçimler geçsin dolar kesin düşer.zaten bu rahip amerikan özel kuvvetlerdenmiş kanıt yok ama sallama o biçim
7 tl kasım ayı itibari ile parası olan dolar alsın aralıkta iyi bir miktar parası olur
ülke gibi adaletini, ekonomini ve yöneticilerini ...
Bre gafiller yastık altındaki dolarlarınızı bozdursaydınız dolar şimdi 3 lira olacaktı.
BU DEMEK OLUYORKİ ÜLKE BATIYORRRRRRR
meee meee meeee.
seçimden sonra 3,50 olacaktı..acele etmeyin(!) az bekleyin..amma sabırsızsınız
muhalifler yastık altı dolarları çıkarsa dolar 0.15 tl.
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Artık Bitcoin’ler Televizyonlarda Üretilecek

Artık Bitcoin’ler Televizyonlarda Üretilecek

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.