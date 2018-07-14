'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

24 Haziran seçimlerinin ilk turda tamamlanmasına ve yeni kabinenin kısa sürede açıklanmasına rağmen aylardır dolar kurunda devam eden yükselme durmamış, son olarak yeni kabinenin açıklandığı gece dolar 4,90 seviyesine dayanmıştı.

Dolar'daki artışın devam edeceğini tahmin eden uzmanlar, bu yılın son çeyreği ve gelecek yıla dair öngörülerini de paylaştılar.

SOCIETE GENERALE: BİR YIL SONRA 5,50'Yİ BULUR

Societe Generale analisti Jason Daw müşterileri ile paylaştığı notta, “zayıf temeller, siyasi riskler ve EM para birimlerinin 2018’in ikinci yarısında zayıflayacağı beklentisiyle” Türk Lirası için kötümser olmaya devam ettiklerini belirtti. SocGen dolar/TL’nin yaklaşık yüzde 9 yükselerek yılsonunda 5,18’e çıkmasını, 2019 ortasında ise 5,5 olmasını bekliyor. Daw, müşterilere ilettiği notunda şu değerlendirmeleri yaptı: “Yatırımcılar bakan atamaları sonrası TRY kısa pozisyonuna geçmeyi değerlendirmeli. Bunu yapmanın bir yolu ZAR/TRY’de uzun pozisyona geçmek. Rand, lirada kısa pozisyona geçmenin yaratacağı negatif carry etkisini azaltacak bir araç olabilir.