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'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

İngiliz bankası Barclays ve Societe Generale analisti Jason Daw, dolar kuruyla ilgili korkutan tahminlerde bulundu. Barclays'e göre dolar/TL 2018 yıl sonunda 5,10 seviyesini görecek. Societe Generale'in tahmini ise, yıl sonu için 5,18 seviyelerinde; 2019 ortası için ise 5,50.

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

24 Haziran seçimlerinin ilk turda tamamlanmasına ve yeni kabinenin kısa sürede açıklanmasına rağmen aylardır dolar kurunda devam eden yükselme durmamış, son olarak yeni kabinenin açıklandığı gece dolar 4,90 seviyesine dayanmıştı.

Dolar'daki artışın devam edeceğini tahmin eden uzmanlar, bu yılın son çeyreği ve gelecek yıla dair öngörülerini de paylaştılar.

SOCIETE GENERALE: BİR YIL SONRA 5,50'Yİ BULUR

Societe Generale analisti Jason Daw müşterileri ile paylaştığı notta, “zayıf temeller, siyasi riskler ve EM para birimlerinin 2018’in ikinci yarısında zayıflayacağı beklentisiyle” Türk Lirası için kötümser olmaya devam ettiklerini belirtti. SocGen dolar/TL’nin yaklaşık yüzde 9 yükselerek yılsonunda 5,18’e çıkmasını, 2019 ortasında ise 5,5 olmasını bekliyor. Daw, müşterilere ilettiği notunda şu değerlendirmeleri yaptı: “Yatırımcılar bakan atamaları sonrası TRY kısa pozisyonuna geçmeyi değerlendirmeli. Bunu yapmanın bir yolu ZAR/TRY’de uzun pozisyona geçmek. Rand, lirada kısa pozisyona geçmenin yaratacağı negatif carry etkisini azaltacak bir araç olabilir.

BARCLAY’S: YIL SONU 5.28

Kurda yaşanan son dalgalanmalar sonrasında uluslararası kuruluşlardan peş peşe açıklamalar geliyor. İngiliz bankası Barclays’e göre dolar/TL bu yılın son çeyreğinde 5 seviyesini görecek. Barclays, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL’nin 4,95 seviyesinde olacağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre yılın sonunda ise dolar/TL 5,10 seviyesinde olacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre banka, dolar/TL kurunun 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de yukarı yönlü ivmesini koruyacağı görüşünde. Buna göre gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kurun 5,15 olacağını öngören banka, yılın ikinci çeyreğinin sonunda ise dolar/TL’nin 5,25 seviyesine çıkacağını tahmin etti.

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